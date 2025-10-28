Samanyolu Haber /Gündem / 11 ilde nefret operasyonu: İtirafçı beyanlarında adı geçen 22 kişi gözaltına alındı /28 Ekim 2025 11:38

11 ilde nefret operasyonu: İtirafçı beyanlarında adı geçen 22 kişi gözaltına alındı

Hizmet Haraketi gönüllüsü olduğu ileri sürülen insanlara karşı yürütülen nefret operasyonları devam ediyor. 22 kişinin gözaltına alındığı ve 11 ilde düzenlenen operasyonların merkez adresi ise İstanbul'du.

SHABER3.COM

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen nefret operasyonlarında 22 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü hukuksuz soruşturma kapsamında, Hizmet Hareketi gönüllüsü olduğu ileri sürelen 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet ekiplerinin yaptığı çalışmalarda bu isimlerin itirafçı beyanlarında adlarının geçtiği, “Garson” kod adlı gizli tanıktan elde edilen SD karttaki veri kayıtlarında yer aldıkları, Bank Asya hesaplarında artış tespit edildiği ve ankesörlü telefondan arandıkları ileri sürüldü. 

22 KİŞİ GÖZALTINDA
Hakkında yakalama kararı verilen isimlere yönelik İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hukuksuz perasyonlarda 22 kişinin tamamı da gözaltına alındı. 
Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı 'yanlışlıkla Rus kentini bombaladı'

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

'AKP' plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: 'Terörist'

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom'dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
