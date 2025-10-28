11 ilde nefret operasyonu: İtirafçı beyanlarında adı geçen 22 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen nefret operasyonlarında 22 kişi gözaltına alındı.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü hukuksuz soruşturma kapsamında, Hizmet Hareketi gönüllüsü olduğu ileri sürelen 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.





Emniyet ekiplerinin yaptığı çalışmalarda bu isimlerin itirafçı beyanlarında adlarının geçtiği, “Garson” kod adlı gizli tanıktan elde edilen SD karttaki veri kayıtlarında yer aldıkları, Bank Asya hesaplarında artış tespit edildiği ve ankesörlü telefondan arandıkları ileri sürüldü.





22 KİŞİ GÖZALTINDA

Hakkında yakalama kararı verilen isimlere yönelik İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hukuksuz perasyonlarda 22 kişinin tamamı da gözaltına alındı.