Samanyolu Haber /Gündem / 11 milyar harcayan Diyanet para istiyor: Çoğu maaş ödemesine gidiyor /07 Mart 2021 13:02

11 milyar harcayan Diyanet para istiyor: Çoğu maaş ödemesine gidiyor

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, “2020 Yılı Faaliyet Raporu” yayımlandı. 2020 yılında 11 milyar TL’ye yakın para harcayan idare, 297 milyon TL’lik mal ve hizmet alımı yaptı. Diyanet’in 2020 yılındaki toplam harcamasının yüzde 81’i personel giderlerinde, yüzde 13’ü SGK giderlerinde, yüzde 3’ü ise mal ve hizmet alımı giderlerinde kullandı. Raporun son bölümünde ödenek artırımı istendi.

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Birgün gazetesinden Mustafa M. Bildircin'in haberine göre,  Türkiye genelindeki 60 müftülük binasının inşaat, bakım ve onarımı için 4,1 milyon TL kullanan Diyanet’in 2020 yılındaki yatırım kalemlerinden bazıları şöyle sıraladı:

-Amasya Müftülük Binası: 1 milyon TL,

-İzmir Müftülük Binası: 7,9 milyon TL,

-Eğitim ve yüksek dini ihtisas merkezleri: 4,1 milyon TL,

-Elazığ Harput Eğitim Merkezi: 16 milyon TL,

-Denizli Yüksek İhtisas Merkezi: 23,4 milyon TL.

Diyanet, “Kar amacı gütmeyen kuruluşlar” adı altında vakıf ve derneklere de milyonlarca lira gönderdi. 2020 yılı için kuruma ulaşan 560 dernek ya da vakfın yardım talebine 78,4 milyon TL ile karşılık verildi.

Raporun, “Riskler” bölümünde, gençliğe yönelik hizmetlerde, “Arzu edilen seviyeye” ulaşılamamasından yakınılırken bütçeyle ilgili şu değerlendirmede bulunuldu:

Kurum bütçesinin her yıl yaklaşık yüzde 96-97’si personel giderlerinden oluşmakta, geriye kalan yüzde 3-4 ile hizmetler icra edilmektedir. Yurt içi ve yurt dışında geniş bir coğrafyada yasal görevlerimizi tam anlamıyla ifa edebilmemiz için, personel gideri dışındaki cari giderler ve yatırım ödeneğinin artırılması gerekmektedir.”
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