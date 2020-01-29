Samanyolu Haber /Dünya / 11 milyonluk şehirde sanki yer yarıldı da... /29 Ocak 2020 11:46

11 milyonluk şehirde sanki yer yarıldı da...

Çin hükumetinin Corona Virüs'e karşı aldığı önlemler doğrultusunda uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı Vuhan'ı adeta bir hayalet şehre çevirdi.

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11 milyonluk bir nüfusa ev sahipliği yapan Çin'in Vuhan kenti koronavirüs salgınından sonra hayalet şehre döndü.

Dünyanın farklı ülkelerine de yayılan ve yüzlerce insanın hastanelerde tedaviye alındığı koronavirüsün ilk ortaya çıktığı yer olan Vuhan, bu salgından en çok etkilenen şehir konumunda.

Dünya genelinde şimdiye kadar 106 kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs salgınında en büyük kaybı yaşayan Vuhan'da Çinli yetkililer sokağa çıkma yasağı uyguluyor.

Başkent Pekin'deki ünlü Yasak Şehir ve benzeri turistik rotalarda uygulanan yasağın bir benzeri üstelik çok daha sert bir şekilde Vuhan'da uygulanıyor. Sokağa resmi görevliler dışında kimsenin çıkamadığı kentte önlemler çerçevesinde herkes evinde ikinci bir emre kadar beklemek zorunda.
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