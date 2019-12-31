Samanyolu Haber /Eğitim / 11 öğrencisini taciz eden öğretmen serbest bırakıldı /31 Aralık 2019 10:52

11 öğrencisini taciz eden öğretmen serbest bırakıldı

Amasya'da bir ilkokulda öğrencileri taciz etmekle suçlanan sınıf öğretmeni Ahmet B'nin mağdur beyanları ve psikolojik raporlara rağmen tahliye edildiği öğrenildi.

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Amasya’da bir ilkokulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Ahmet B isimli öğretmen hakkında 11 öğrenciye yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla iddianame düzenlendi.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan çocuklar öğretmen Ahmet B’nin sınıfı kız ve erkek diye ikiye ayırarak taciz ettiği, bazen ise laboratuvarda kendilerine dokunduğunu iddia ederek şikâyetçi oldu. Mağdur beyanları ve psikolojik raporlara rağmen sanık tahliye edildi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre istismar olayı 2013 yılında mağdur çocuklar 4. sınıfa giderken yaşandı. Olayın gerçekleştiği tarihin üzerinden ise 6 yıl geçti. Ahmet B öğretmenlik yapmaya devam etti. Mağdur öğrencilerden bazıları yaşadıkları olayı ailelerine anlattı. Konu yargıya taşındı.

Gözaltına alınan Ahmet B. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Yürütülen soruşturma sonunda 6. celsede sanık, mağdur beyanları, araştırma hastanesinden alınan psikolojik rapora rağmen mahkeme tarafından tahliye edildi. 
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