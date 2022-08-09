"11 parti temsilcisiyle görüştüm"

CHP ve Memleket Partisi'nden istifa ettikten sonra AKP'ye katılacağı iddia edilen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebii yeni bir açıklama yaparak 11 farklı parti temsilcisiyle görüşmeler yaptığını duyurdu.







Çelebi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:







Konuya netlik getirelim:





11 parti sosyalistinden sağ-sol görüşlüsüne cumhur ittifakından millet ittifakına kendi istekleriyle benim talebim olmadan geldi görüştüm.



Bu ilgi benim için onurdur. Bugün bir parti yine aradı görüşürüm,mahsuru yoktur.



BAĞIMSIZ olarak devam ediyorum.













