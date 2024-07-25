Samanyolu Haber /Gündem / 11 yaşında direksiyon başına geçti: 2 ölü, 2 yaralı /25 Temmuz 2024 08:51

11 yaşında direksiyon başına geçti: 2 ölü, 2 yaralı

Malatya'da 11 yaşındaki çocuk traktörü kullanırken kaza yaptı. Kazada yolda oynayan 2 çocuk yaşamını yitirirken, 2'si de yaralandı.

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yoldan çıkan traktörün çarptığı 4 çocuktan 2'si öldü, traktörü kullanan çocuk gözaltına alındı.

Ören Mahallesi'nde 11 yaşındaki K.A. idaresindeki 44 AEL 870 plakalı traktör, yoldan çıkarak yol kenarında oynayan 4 çocuğa çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istenmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar G.Ş. (7), A.K. (7), Zelal Yıldırım (11) ve Ada Yıldırım (7) ambulanslarla Akçadağ Devlet Hastanesi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen Zelal ve Ada Yıldırım hayatını kaybetti, 11 yaşındaki sürücü K.A. ise gözaltına alındı.
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