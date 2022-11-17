Samanyolu Haber /Dünya / 11 yaşındaki Yusuf Şah'ın IQ'su Hawking'den yüksek çıktı /17 Kasım 2022 19:08

11 yaşındaki Yusuf Şah'ın IQ'su Hawking'den yüksek çıktı

İngiltere'nin Leeds kentinde yaşayan 11 yaşındaki Yusuf Şah, 18 yaş altı Mensa zeka testinde mümkün olan en yüksek puan olan 162 aldı ve tüm yaş gruplarının birincisi oldu.

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Yusuf 162 puanla, 2018'de hayatını kaybeden ve bu testte 160 puan aldığı söylenen ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking'i geride bıraktı.

İngiliz Daily Mirror gazetesi Y?usuf'un tüm zamanların en büyük dahilerinden biri olarak kabul edilen ve bu teste resmen girmediği belirtilen Alman bilim insanı Albert Einstein'ı da geçmiş olabileceğini yazdı.

Başarısını ailesiyle bir yemekte kutlayan Y?usuf, teste okul arkadaşlarının teşvikiyle girdiğini belirterek, "Sertifikam olmasına çok seviniyorum. Okuldaki herkes çok zeki olduğumu düşünüyor. Ben de bu testi yapanlar arasında ilk yüzde 2'lik dilimde olup olmadığımı görmek istedim" dedi.

Cambridge ya da Oxford Üniversitesi'nde matematik okumak istediğini anlatan Yusuf, boş zamanlarında sudoku ya da zeka küpü çözdüğünü söylüyor.

Yusuf'un annesi Sana Şah, tüm ailenin oğullarıyla gurur duyduğunu belirterek "Yusuf ailede Mensa testine giren ilk kişi. Test merkezindeki yetişkinlerden korkabilir diye düşündüm ama başardı. Fakat oğlumu testten sonra 'Baban hâlâ daha zeki' diye uyardım" diyor.

Yusuf'un babası İrfan Şah ise teste hazırlık sürecinin biraz zor olduğunu ama özel bir şey yapmadıklarını söyledi.

Aile, Yusuf'un sekiz yaşındaki kardeşinin de biraz büyüyünce Mensa testine gireceğini belirtiyor.
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