110 sanıklı Saraçhane davasında 109 beraat kararı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 18 Mart'ta üniversite diploması iptal edilince ertesi gün Saraçhane'de protestolar düzenlenmeye başladı. Protestolara katılmaktan haklarında dava açılan çoğu genç 109 sanık hakkında İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi'nce beraat kararı verildi.





Mahkeme, davayı 31 Ekim tarihine (bugüne) ertelemişti.





109 KİŞİ BERAAT ETTİ

İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 110 sanıklı Saraçhane davası duruşmasında hakim, 109 sanığın beraatine karar verdi.





1 KİŞİNİN DOSYASI AYRILDI





110 kişi içinden 1 kişinin dosyası, talep edilen görüntülerin mahkemeye ulaşmaması nedeniyle ayrıldı.





ANAYASA MAHKEMESİ, AİHM'E ATIF

Mahkeme kararında 'Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 'Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı' başlıklı 34. Maddesine, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin '..ve toplantı özgürlüğü başlıklı 11. Maddesine, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 3. Maddesindeki (herkesin önceden izin almaksızın, şiddet veya silah kullanmadan gösteri veya toplantı düzenleyebileceğine ilişkin) hükümleri ile Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun kararları anımsatıldı.





KARAR DURUŞMASI YAPILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının 18 Mart'ta iptal edilmesi ve ertesi gün gözaltına alınarak tutuklanmasıyla başlayan 19 Mart operasyonu İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde eylemlere neden olmuştu.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bulunduğu Saraçhane’deki eylemler günlerce devam etmişti. O eylemlere katıldıkları gerekçesiyle 26 Mart’ta evleri basılarak gözaltına alınan çoğunluğu genç ve öğrenci olan 110 kişi hakkında, "Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama" suçlamasıyla hazırlanan iddianame İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.





Karar duruşması bu sabah İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Avukat ve sanık savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, 109 sanık hakkında beraat kararı verdi, bir sanığın dosyasını ise ayırdı.





Kararda Anayasa Mahkemesi, AİHM, 2911 sayılı yasa ile Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararlarına atıfta bulunuldu.