Samanyolu Haber /Gündem / 113 bin TL'ye tespih alıp başkanlık yaptığı belediyeye ödetmiş: Şimdi vali... /06 Ekim 2024 20:49

113 bin TL'ye tespih alıp başkanlık yaptığı belediyeye ödetmiş: Şimdi vali...

Diyarbakır'a vali olarak atanan AKP'li eski Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun 113 bin TL değerinde tespih satın aldığı ve ücretini belediyeye fatura ettiği ortaya çıktı.

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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde AKP'den Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Murat Zorluoğlu, 10 Temmuz 2024 tarihli ve 2024/207 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Diyarbakır Valisi olarak atandı.

SAYIŞTAY RAPORU SKANDALI ORTAYA ÇIKARDI
Halktv'nin haberine göre 22 Eylül tarihinde yayımlanan Sayıştay Raporları, bir çok skandalı ortaya çıkardı. Bu skandallardan bir tanesi de Trabzon eski Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile alakalı.

Yayımlanan kamu zararı raporlarında "Hediyelik tespih ve fincan alımına" 113 bin 875 TL ödendiği ve bunun Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne faturalandığı ortaya çıktı.

Böylelikle daha önce belediyelerde fahiş harcamlar yapmakla ve şatafatlı odalarda kalmakla gündem olan AKP'li belediye başkanlarının yeni bir skandalı daha gün yüzüne çıkmış oldu.
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