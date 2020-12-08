Samanyolu Haber /Gündem / 113 gün sonra bugün göreve başlıyor /08 Aralık 2020 10:03

113 gün sonra bugün göreve başlıyor

108 gün süren yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisinin akabinde 5 gün önce taburcu edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı mesaiye kaldığı yerden devam edecek.

SHABER3.COM

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) teşhisiyle 108 tedavi gördüğü hastaneden 5 gün önce taburu edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in bugün görevine başlayacağı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Başkan Böcek uzun bir aradan sonra ilk kez Belediyeye giderek makamına oturacak. 

Covid-19 tedbirleri ve enfeksiyon riski dolayısıyla belediyede herhangi bir karşılama yapılmayacak, görüşeceği kişilerin sayısı mümkün olduğunca az tutulacak.

3 ARALIK'TA TABURCU EDİLMİŞTİ

Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta şahsi Twitter hesabında Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Muhittin Böcek, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık sebebiyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

Böcek, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine 9 Kasım'da yoğun bakım ünitesinden normal servise alınmış ve 3 Aralık'ta da taburcu edilmişti.
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