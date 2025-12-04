115 bin suçluya af yolunu açacak düzenlemede sona doğru: 15 maddesi kabul edildi

Meclis Adalet Komisyonu, kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen yasa teklifinin ilk 15 maddesini kabul etti. Komisyon, 37 maddelik paketin kalan bölümlerini bugün saat 18.00’de görüşmeye devam edecek.





Teklif, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar için kapalı cezaevinden açığa, açıktan da denetimli serbestliğe geçiş süresinin 3 yıl erkene alınmasını da içeriyor.





Teklife göre İcra ve İflas Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılıyor. Değişiklikler şöyle:





İCRA İFLAS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER

Nispi harç veya teminat yatırmayanların ihalenin feshini talep etmesi halinde başvuru, mahkeme tarafından dosya üzerinden ve kesin olarak reddedilecek.





Teminat veya harç eksikse, mahkeme iki haftalık kesin süre verecek. Tamamlanmazsa talep yine kesin olarak reddedilecek.





Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına uyularak, geçici veya kesin aciz belgesi düzenlenmeden bir yıl önce yapılan tüm bağışlar iptale tabi olacak.





Aile bireyleri ve yakın akrabalar arasında yapılan işlemler, gerçek bedel ispatlanmadıkça bağışlama sayılacak.





Borçlunun açıkça düşük bedelli sözleşmeleri de, aksi kanıtlanmadıkça bağışlama kabul edilecek.





İstinaf ve temyizde parasal sınırları belirlerken başvuru tarihindeki değer esas alınacak.





AVUKATLIK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER

Avukatlara yönelik disiplin sistemi yeniden düzenleniyor.





Avukatlar hakkında son soruşturma açılması halinde süreç, avukatın bağlı olduğu baroya bildirilecek.





Disiplin cezaları “uyarma, kınama, para cezası, işten çıkarma ve meslekten çıkarma” olarak yeniden tanımlanıyor.





Beş yıl içinde yeniden suç işleyen avukata bir derece ağır ceza verilecek.





Bir kez işten çıkarma cezası alan avukat, beş yıl içinde kınama gerektiren fiil işlerse meslekten çıkarılacak.





İlk kez disiplin cezası alan avukata, ceza bir derece hafifletilerek uygulanabilecek.





Baro Disiplin Kurulu’nun ceza verme yetkisi, mahkeme kararının baroya bildirilmesinden 1 yıl sonra zamanaşımına uğrayacak.





Mahkemeden dönen disiplin işlemleri için baro veya TBB en geç 2 yıl içinde yeniden karar verecek.





Uyarma, kınama, para ve işten çıkarma cezaları, verilme tarihinden 5 yıl sonra avukatın talebiyle sicilden silinebilecek.





KAMU İHALE KANUNUNDA DÜZENLEME

İtirazen şikâyetlerde başvuru bedelinin haklılık oranına karşılık gelen kısmı iade edilebilecek.





Başvuru reddedilirse veya eşit muamele incelemesinde iptal/düzeltme kararı çıkarsa iade yapılmayacak.





Bedel iadesi için talep süresi 30 gün, ödeme süresi de 30 gün olacak.





“Doğal afet” nedeniyle feshedilen sözleşmelerde yükleniciye yapılacak iade, tamamlanmayan sözleşme oranına göre hesaplanacak.





Bu hüküm 26 Aralık 2025’te yürürlüğe girecek.





DOLANDIRICILIK DAVALARINDA YENİ GÖREV KURALI

TCK’daki “dolandırıcılık” ve “nitelikli dolandırıcılık” davalarındaki görev karmaşası kaldırılıyor.





Dolandırıcılık suçlarının tamamı asliye ceza mahkemelerinde görülecek.





Düzenleme yürürlüğe girse de, ağır cezada devam eden davalar eski kurallara göre sonuçlanacak.





TCK’DA AKIL HASTALIĞI DÜZENLEMESİ

Kısmi akıl hastalığı bulunan kişiler hem ceza alacak hem de güvenlik tedbirine tabi olacak.





Güvenlik tedbiri kapsamında sağlık kurumlarında kalış süresi en ağır suçlarda en az 1 yıl, 10 yıldan fazla hapis gerektiren suçlarda en az 6 ay olacak.





