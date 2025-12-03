Samanyolu Haber /Gündem / 115 bin suçluyu affedecek olan AKP kamuoyunu iknaya çalışıyor: 'Af değil, Covid düzenlemesi' /03 Aralık 2025 14:58

115 bin suçluyu affedecek olan AKP kamuoyunu iknaya çalışıyor: 'Af değil, Covid düzenlemesi'

AKP 11'inci Yargı Paketi adı altında yaklaşık 115 bin suçluya af getiriyor. Kamuouyandan tepkiler gelirken, iktidar iktidar bu düzenlemeyi af olarak tanımlamak istemiyor. Kamuouyunu ikna etmek için yapılan açıklamalar Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bir yenisini daha ekledi. Tunç bu düzenlemenin bir af değil Covid düzenlemesi olduğunu iddia etti.

SHABER3.COM

Kamuoyundan yüklenen 'af' tepkilerinin ardından Adalet Bakanı Tunç, 11. Yargı Paketi’nin af düzenlemesi olmadığını vurgulayarak, Kovid dönemindeki özel koşullara yönelik bir uygulama olduğunu söyledi. 

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM’de gerçekleştirilecek AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kamuoyunda tartışmaya sebep olan 11. Yargı Paketi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tunç, düzenlemenin “af” olarak nitelendirilemeyeceğini özellikle vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu paketin Kovid-19 döneminde ortaya çıkan özel koşullar nedeniyle hazırlanan bir düzenleme olduğunu belirterek, "Kovid düzenlemesi bir af değil. Aynı durumda olan kişilerin aynı yaptırıma tabi tutulmasıdır. Toplumdan gelen beklentiler, eleştiriler milletvekillerimiz tarafından dikkate alınacaktır en doğru düzenleme yapılacaktır. Meclis'in durumuna göre bütçe görüşmelerinden sonra komisyon raporu genel kurulun gündemine gelir." dedi.

Meclis takvimine de değinen Tunç, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından komisyon raporunun Genel Kurul gündemine gelebileceğini ifade etti.

