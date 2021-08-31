119 Alman vatandaşı Türkiye'den Almanya'ya dönemiyor

Alman Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut Alman hükümetine Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşları hakkında bir soru önergesi verdi. Önergede Akbulut, "Ne kadar Alman vatandaşı ya da Almanya'da oturumu olan kişi tutuklu olduğu, yurt dışına çıkış yasağı getirildiği ya da adli kontrol nedeniyle karakola imza vermesi gerektiği için Türkiye'den Almanya'ya dönemiyor?" sorusunu yöneltti.





Dışişleri Bakanlığı'nın soru önergesine verdiği yanıta göre Alman hükümetinin elindeki bilgiler ışığında hali hazırda 61 Alman vatandaşı Türkiye'de tutuklu bulunuyor. 58 Alman vatandaşı ise yurt dışına çıkış yasağı nedeniyle Almanya'ya dönemiyor. Bu yıl dört Alman vatandaşının ise Türkiye'ye giriş yapmasına izin verilmediği belirtildi.



