11'i Moskova'da toplam 45 Ukrayna İHA'sı düşürüldü

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Ukrayna ordusu, Rusya'nın Başkenti Moskova'ya son zamanların en büyük İHA saldırısı girişiminde bulundu. Rusya Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz gece Moskova ve çevresindeki bölgelerde 45 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu.

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, bu saldırının “tüm zamanların en büyük saldırı girişimlerinden biri” olduğunu söyledi ve Moskova’ya yönelik tüm saldırıların başarıyla püskürtüldüğünü vurguladı.





Açıklamaya göre, Moskova bölgesinde 11, Bryansk bölgesinde 23, Belgorod bölgesinde 6, Kaluga bölgesinde 3 ve Kursk bölgesinde 2 İHA’nın düşürüldü.İlk raporlara göre Moskova’da herhangi bir hasar veya can kaybı yaşanmadı.Sobyanin, Moskova’nın katmanlı hava savunma sistemi sayesinde bu büyük saldırının püskürtüldüğünü belirtti. Düşürülen İHA’lar hakkında detaylı bilgi veren Sobyanin, gece boyunca farklı saatlerde toplam 11 İHA’nın Moskova’ya ulaşmadan etkisiz hale getirildiğini ifade etti.Bu saldırılar, son zamanlarda Moskova’nın artan drone tehditlerine karşı savunma tedbirlerini güçlendirmesinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.