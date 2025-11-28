11'inci yargı paketi kademeli affa dönüştü: Yararlananların sayısı 55 bindi 90 bin olacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi, ceza infaz sistemini yakından ilgilendiren kritik bir düzenlemeyi gündemine aldı. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 11’inci Yargı Paketi Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Teklif, kamuoyunda “af” beklentilerini artırırken hükümet cephesinden düzenlemenin af niteliği taşımadığı, yalnızca şartlı salıverme şartlarında iyileştirmeler yapıldığı vurgulanıyor.





Düzenlemenin, özellikle cezaevlerindeki yoğunluğun azaltılması ve hükümlülerin topluma kazandırılma sürecinin hızlandırılması hedefiyle hazırlandığı belirtiliyor. Teklife göre denetimli serbestlik uygulamalarında kapsam genişletilirken, elektronik kelepçeyle takip sistemi de yaygınlaştırılacak.





55 BİN MAHKUM İÇİN ERKEN TAHLİYE FIRSATI

31 Temmuz 2023’ten önce işlenen suçlarda 3 yıl erken açık cezaevine ayrılma ve 3 yıl erken denetimli serbestlik imkânı tanınacak. Bu kapsamda ilk anda yaklaşık 55 bin mahkûmun yararlanması bekleniyor. Sürecin devamında bu sayının kademeli olarak 90 bine çıkacağı öngörülüyor. Ancak düzenleme; örgütlü suçlar, terör suçları ve katalog suçlar için geçerli olmayacak.





AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin af olmadığını vurgulayarak, “Sadece şartlı salıvermeye yönelik bir düzenleme. Denetimli serbestlik süresi bir yıldan üç yıla çıkarılıyor.” açıklamasını yaptı.





TRAFİK VE SİLAH SUÇLARINDA CEZALAR ARTACAK

Yargı paketinde güvenliği ilgilendiren alanlarda caydırıcılığı artıracak maddeler de bulunuyor.





Çete kurma suçuna 10 yıla kadar hapis

Çocukları suçta kullanan çete liderlerine ceza bir kat artırılacak

Çete üyeliği 5 yıla çıkarılacak

Karakorsanlık suçları kara ulaşımında 2–5 yıl, havada 7–12 yıl arası cezalandırılacak

Havaya ateş açana 5 yıla kadar, kurusıkı silahla ateş açana ise 3 yıla kadar hapis

Bu eylemler düğün, asker uğurlama gibi kalabalık alanlarda yapılırsa ceza yarı oranında artacak

Trafikte araç durduran ya da yol kesenler için 3 yıla kadar hapis

Kiralık araçları iade etmeyenlere 4 yıla kadar hapis

Sanal dolandırıcılıkta şüpheli hesabın 48 saatliğine dondurulması

Mağdurun parasına el koyulup sahibine iade edilmesi

GSM hat aboneliklerinde çipli kimlik şartı

Kimlik bilgisi kesin olarak teyit edilecek





SÜREÇ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Teklifin, Adalet Komisyonu’nda görüşmelerinin tamamlanmasının ardından 2026 bütçesi yasalaştıktan sonra Meclis Genel Kurulu’nda oylanması bekleniyor. Onaylanması halinde düzenleme kısa süre içerisinde yürürlüğe girecek.