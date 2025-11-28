12 asker metan gazından şehit olmuştu: İstihbaratı bir PKK'lı vermiş

Millî Savunma Bakanlığının (MSB) önceki günkü bütçe görüşmelerinde milletvekilleri, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’e çok sayıda soru yöneltti.





12 askerin, Irak’ın Zap bölgesindeki bir mağarada metan gazı ve çeşitli gazlara maruz kalması sonucu şehit olması da görüşmelerde gündeme geldi.





ASKERLERİ MAĞARAYA SOKAN BİR PKK'LININ VERDİĞİ BİLGİYMİŞ

6 Temmuz’da yaşanan olayla ilgili Bakan Güler, “2022’de şehit olan Melih Üsteğmen’in cenazesini bir türlü bulamadık. En son, teslim olan bir tane teröristin verdiği ifadede o üsteğmenin cenazesinin 815 rakımlı tepeden 852 rakımlı tepeye taşındığına dair bir ifadeyi bulunca, daha önce kapatılmış olan bu mağarayı tekrar açmak zorunda olduğuna inanıyor oradaki komutanlık” sözlerini kullandı.





MSB daha önce, ‘alınan duyum üzerine’ o mağaraya girildiğini duyurmuş, duyumun kaynağını açıklamamıştı. Olaya ilişkin idari tahkikatın sonucunda ise, 2019’dan 2025’e kadar 3 bin 764 mağaraya girildiği ve hiçbirinde böyle bir olayın meydana gelmediği, olayda doğrudan bir ihmal ya da kasıt bulunmadığı ve gerekli derslerin çıkarıldığı belirtilmişti.











