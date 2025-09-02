Samanyolu Haber /Gündem / 12 askerin ölümüne ilişkin raporda 'merdiven' detayı: 'Mağaraya itirafçı yönlendirmesiyle girildi' /02 Eylül 2025 10:47

12 askerin ölümüne ilişkin raporda 'merdiven' detayı: 'Mağaraya itirafçı yönlendirmesiyle girildi'

Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un cenazesine ulaşmak için girilen mağarada 12 askerin hayatını kaybetmesiyle ilgili idari soruşturma tamamlandı. Soruşturma raporuna göre mağaraya itirafçı yönlendirmesiyle girildi, köpeğin güvenli bulduğu güzergâh yerine merdivenle çıkılan bölümde askerler hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

6 Temmuz’da Irak’ın kuzeyindeki bir mağarada 12 asker metan gazından yaşamını yitirmişti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da olayla ilgili idari soruşturma başlattığını, soruşturma kapsamında rapor hazırlandığını, “istisnai, öngörülemez ve olağandışı bir durum geliştiği, ihmal ve kasıt olmadığı” belirtmişti.

T24’ten Tolga Şardan, hazırlanan rapordaki detayları yazdı. Şardan’ın yazısında şu ifadeler yer aldı:

“Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un cenazesinin söz konusu mağarada bulunduğu yönünde gelen bilgi üzerine subay, astsubay, uzman çavuş ve sözleşmeli erlerden oluşan yaklaşık bir tabur asker, bölgeye geçti.

Tarih, 4 Temmuz 2025. Mağarada arama ve tarama yapacak askeri birliğin başında tabur komutanı vardı. Aramanın ilk aşaması, arama kurtarma köpeği ile yapıldı.

İlk değerlendirmeler, mağarada herhangi bir sıkıntı olmadığı yönündeydi.

Ertesi gün, yani 5 Temmuz günü aynı işlem yinelendi. Köpek bir kez daha başında kamera ile mağaraya gönderildi. Mağaranın sonuna kadar giden köpek, tıpkı bir önceki gün olduğu gibi sağlıklı şekilde dışarı çıktı. Bir kez daha yapılan değerlendirme sonucunda tabur komutanının emriyle mağaraya altı kişilik ekip girdi.

İlk giren grup, patlayıcı madde bulunma olasılığına karşı mayın temizleyici, bomba imha ve istihbaratçı dört askerden oluştu. Bu ekiple birlikte iki de komando mağaraya girdi. Toplam altı askerin mağara girmesinden bir süre sonra, askerlerden birisinden çok güçlü bir bağırma sesi geldi. Dışarıda bekleyen ekip, henüz ne olduğunu anlamamışken durum değerlendirmesi yapıldı. Ve dışarıda hazır vaziyette bekleyen 6 askerden oluşan ikinci ekip mağaraya gönderildi. İkinci ekipte yer alan askerlerden bazıları dışarı çıkmayı başardı ancak kurtarılamadılar.

Askerler, mağaraya girdikten sonra köpeğin iz sürdüğü bölge yerine sağ tarafta kalan merdiveni takip ederek özel bir alana ulaştı. İşte ne olduysa merdivenle çıkılan bölümde yaşandı.

Üsteğmen Bozkurt’un kayıp cenazesine ulaşılamadı. Mağara ile ilgili bilgi veren itirafçı kim ve şimdi nerede, bu konuda sağlıklı bilgi yok maalesef.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 12 askerin ölümüne ilişkin raporda 'merdiven' detayı:... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:54:40