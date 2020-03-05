12 bin kişilik liste!

Nazi Almanyasının 2'nci Dünya Savaşı'nı kaybetmesiyle birlikte Adolf Hitler rejiminin lider kadrosunda binlerce kişi Latin Amerika'ya kaçarak izini kaybettirdi.





Yeni ortaya çıkarılan gizli bir belge 12 bin Nazi'nin Arjantin'de nasıl saklandığını ortaya koyuyor.





El yazısıyla hazırlanan belge 1930'lu yıllardan başlayarak Arjantin'e gelen Naziler ve sempatizanlarının ismine yer veriyor.





İsviçre'nin Zürih şehrinde merkezi bulunan Credit Suisse üzerinden listede bulunan Nazi sempatizanlarına para gönderildiği iddia edildi.





YAHUDİLERDEN ÇALINAN PARALAR





Holokost araştırmalarıyla tanınan Simon-Wiesenthal Merkezi, Arjantin'deki Nazi sempatizanlarına gönderilen paraların Yahudilerden çalınan paralar olduğunu belirtiyor.





Simon-Wiesenthal Merkezi konuyla ilgili araştırma yapmak için İsviçre bankası Credit Suisse'e arşivini açması çağrısı yaptı. Listede yer alan isimlerin Nazi dönemindeki Alman işadamlarıyla bağlantıları olduğu da iddia ediliyor.







Arjantin'de etkili olan Nazi gruplarının, ele geçirilen gizli belgeyi yok etmek istedikleri, ancak başaramadıkları da belirtildi.





Nazi döneminde savaş suçu işleyen Josef Mengele ve Yahudi soykırımını yöneten isimlerden olan Adolf Eichmann, Arjantin'e kaçarak, sahte kimlikle hayatlarını sürdürmüşlerdi.





Eichman savaş bittikten sonra 1946 yılında gözaltına alındığı kamptan kaçıp Arjantin’e gitti. İsmini değiştirerek başşehir Buenos Aires’in San Fernando semtine yerleşti.





KAÇTIKTAN 16 YIL SONRA ARJANTİN'DE BULDULAR





11 mayıs 1960'ta İsrail'in gizli servisleri MOSSAD ve Lakam ajanları Peter Zvi Malkin, Zvi Aharoni ve Rafi Eitan tarafından yakalandı.





İsrail'deki ilk sorgularına, bir dönem Türkiye'de İsrail Başkonsolosu olarak görev yapan ve THKP-C tarafından kaçırılıp öldürülen Efraim Elrom da katıldı.





Mahkeme iki yıl süren davada Eichmann'ı idama mahkûm etti. 31 Mayıs 1962'de Ramleh Hapishanesi'nde gece yarısından hemen önce idam edildi.

