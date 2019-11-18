12 bin yıllık göl suçlu bulundu

Yayla sakinlerinden 57 yaşındaki Naziye Dervişoğlu, “Bu gölün millete bir faydası yok! Göl görecek olanlar Çakırgöl’e, Uzungöl’e gitsinler.” dedi. 12 bin yıllık krater Dipsiz Göl’de yapılan kazı çalışmaları sonrası göl kurumuş ve soruşturma açılmıştı.







Gümüşhane’de ‘define’ için kurutulduktan sonra üzeri toprakla kapatılan Dipsiz Göl’ün rehabilitasyonu için akademisyen ve teknik elemanlardan oluşan ekip çalışmalara başladı. Vali Kamuran Taşbilek’in incelemeleri sırasında yanına gelen yayla sakinlerinden 57 yaşındaki Naziye Dervişoğlu, “Biz buranın kapatılması taraftarıyız. Çocuklarımızı biz buradan geri alamıyoruz. Göle gidiyoruz deyip duruyorlar. Biz burayı kapattırmak istiyoruz. Ölmüşlerinizin ruhu için burayı kapatın. Buradan milletin bir faydası yok. Bizim annelerimiz bile odalara kapatarak bizi besledi. Burada iki adam boğuldu. Nasıl korkmayalım, çocuğumuzu salıverelim buraya. Göl görecek olanlar Çakırgöl’e, Uzungöl’e gitsinler.” dedi.





YEĞENİM BU GÖLDE BOĞULDU





Gölde boğulan çocuğun komşusunun çocuğu olduğunu ifade eden İsmail Kotan ise, “1989-1990 yıllarında burada çocuk boğuldu ve Gümüşhane’den dalgıçlar geldi çıkardılar. Kayıtlarda vardır. Benim yeğenim de gölün kenarındaki kurbağalarla oynarken düşüp boğuldu. Burayı kapatın, burası tehlikeli. Devletimizin bize büyük bir iyiliği olur. Burada geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.





VALİ: BOĞULMALARI ÖNLEMEK İÇİN TEDBİR ALACAĞIZ





Vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Taşbilek, “Bilim adamlarımızın bize göstereceği yolla, gölümüzün düzenlenmesiyle ilgili doğru bir çalışma yapacağız burada. Çalışma sonrasında burada yaşayan vatandaşlarımızı boğulmalara karşı koruyacak her türlü tedbiri alırız.” şeklinde konuştu.