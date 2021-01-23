12 binden fazla kişiyi sınır dışı etti

Reuters haber ajansının ulaştığı belgelere göre, 2020 yılında 12 bin 122 kişi Kanada'dan ülkelerine gönderildi. Özel haberde, Kanada Sınır Hizmetleri Ajansının (CBSA) kayıtlarına göre bu sayının bir önceki yıla göre 875 daha fazla ve 2015'ten bu yana en yüksek rakam olduğu yazıldı.







CBSA, geçen yıl daha fazla kişinin kendi imkanlarınca ülkeyi terk ettiği için 2020'ye ait sayıların yüksek olduğunu savundu.





Koronavirüsten dolayı uluslararası çapta ulaşım kısıtlamalarının getirildiği dönemde binlerce kişinin sınır dışı edilmesi insan hakları savunucularından, sağlık ve hukuk uzmanlarından tepki topladı.





İngiltere ve İrlanda gibi bazı ülkeler, salgın döneminde sınır dışıları dondurdu. ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden da göreve gelir gelmez sınır dışı işlemlerini 100 günlüğüne askıya alan karara imza attı. Kanada'nın ise pandeminin yayılmaya başladığı mart ayında erteleme kararı aldığı sınır dışı işlemlerine kasım ayında tekrar başlaması tartışmaya yol açtı.