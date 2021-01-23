Samanyolu Haber /Dünya / 12 binden fazla kişiyi sınır dışı etti /23 Ocak 2021 12:15

12 binden fazla kişiyi sınır dışı etti

Kanada'nın koronavirüs salgınına rağmen geçen yıl binlerce kişiyi sınır dışı ettiği ortaya çıktı. Hukuk uzmanları, pandemi dönemindeki sınır dışı işlemlerinin insanların hayatını riske attığını söylüyor.

SHABER3.COM

Reuters haber ajansının ulaştığı belgelere göre, 2020 yılında 12 bin 122 kişi Kanada'dan ülkelerine gönderildi. Özel haberde, Kanada Sınır Hizmetleri Ajansının (CBSA) kayıtlarına göre bu sayının bir önceki yıla göre 875 daha fazla ve 2015'ten bu yana en yüksek rakam olduğu yazıldı.

CBSA, geçen yıl daha fazla kişinin kendi imkanlarınca ülkeyi terk ettiği için 2020'ye ait sayıların yüksek olduğunu savundu.

Koronavirüsten dolayı uluslararası çapta ulaşım kısıtlamalarının getirildiği dönemde binlerce kişinin sınır dışı edilmesi insan hakları savunucularından, sağlık ve hukuk uzmanlarından tepki topladı.

İngiltere ve İrlanda gibi bazı ülkeler, salgın döneminde sınır dışıları dondurdu. ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden da göreve gelir gelmez sınır dışı işlemlerini 100 günlüğüne askıya alan karara imza attı. Kanada'nın ise pandeminin yayılmaya başladığı mart ayında erteleme kararı aldığı sınır dışı işlemlerine kasım ayında tekrar başlaması tartışmaya yol açtı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 12 binden fazla kişiyi sınır dışı etti Sonraki Haber >>

Bir kaçırılma vakası daha

Bir kaçırılma vakası daha

Bağdat’ta intihar saldırısı

Bağdat’ta intihar saldırısı

Hazır döner tesisinde skandal!

Hazır döner tesisinde skandal!

Bağdat'ta intihar saldırısı dehşeti!

Bağdat'ta intihar saldırısı dehşeti!

Madrid'in merkezinde şiddetli patlama

Madrid'in merkezinde şiddetli patlama

Erdoğan'ın şiddeti kınamasını bekliyoruz

Erdoğan'ın şiddeti kınamasını bekliyoruz

Erdoğan'ı böyle tehdit etti!

Erdoğan'ı böyle tehdit etti!

"Perinçek devlet adamı, Merkel değil ha!"

"Naci Ağbal'a yol gözüktü"

TRT'nin içler acısı hali

TRT'nin içler acısı hali
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:08:19