Samanyolu Haber /Politika / 12 büyükşehirde yapılan anketin sonuçları açıklandı /01 Nisan 2021 23:24

12 büyükşehirde yapılan anketin sonuçları açıklandı

Area Araştırma ekibi tarafından 12 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları açıklandı. İşte partilerin ankette yer alan oy oranları.

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Area Araştırma'nın İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Ankara, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya ve Diyarbakır olmak üzere 12 büyükşehirde gerçekleştirdiği araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı.

"Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen cevaplarda AKP'nin oy oranındaki düşüş dikkat çekti.

Toplam seçmen üzerinden AKP'nin yüzde 29,2, CHP'nin 20,0, İYİ Parti'nin yüzde 11,7, HDP'nin yüzde 10,0 ve MHP'nin 7,9 oy aldığı görüldü.



Geçerli oylar üzerinden ise oy dağılımları şöyle:

AKP yüzde 35,1

CHP yüzde 24,0

İYİ Parti yüzde 14,0

HDP yüzde 12,0

MHP yüzde 9,4



Geçerli oylar üzerinden ittifakların oy oranı ise şöyle:

Cumhur İttifakı yüzde 44,5

Millet İttifakı yüzde 38,1

HDP yüzde 12,0

Diğer yüzde 5,4

"Sizce Türkiye'nin koronavirüs dışında en önemli sorunu nedir?" sorusuna vatandaşların cevabı yüzde 57,3 ile ekonomi/hayat pahalılığı/yoksulluk, yüzde 15,6 ile işsizlik, yüzde 2,8 ile eğitim sistemi, yüzde 15,2 ile diğer oldu. Vatandaşların yüzde 9,1'i ise fikir belirtmedi. 

"Hükümetin ekonomi politikasını başarılı buluyor musunuz?" sorusuna vatandaşların yüzde 64,2'si "başarısız" derken, yüzde 30,5'i "başarılı" cevabını verdi. 

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