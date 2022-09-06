12 Dev Adam Belçika engelini de açtı

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı grupta üçüncü galibiyetine ulaşarak, son 16 turuna yükselmek için büyük bir avantaj elde etti. Belçika ise grupta ikinci kez yenildi.Karşılaşmaya iyi başlayan A Milli Takım, boyalı alanda bulduğu sayılarıyla 4. dakikada 7-0 öne geçti. Yaptığı sert savunmayla rakibine fazla sayı imkanı tanımayan ay-yıldızlı takım, Alperen Şengün, Sertaç Şanlı ve Furkan Korkmaz ile skor üretmeye devam ederek ilk periyodu 20-6 önde bitirdi.Etkili mücadelesini ikinci periyoda da taşıyan ve savunma güvenliğini ön planda tutmaya devam eden A Milli Takım, organize hücumlarla sayı bulmayı sürdürdü ve 16. dakikada farkı 19 sayıya (13-32) çıkardı. Ancak Libert ve Bratanovic'in dış atışlardaki basketleriyle toparlanan Belçika farkı hızla eritirken, ay-yıldızlı ekip ilk yarıyı 37-30 önde tamamladı.Maçta üçüncü çeyreğin ilk bölümünde pota altında Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı, dış atıştan da Furkan Korkmaz ile sayı üreten A Milli Takım, 25. dakikada farkı 16 sayıya (34-50) çıkardı. Oyun disiplininden kopan rakibi karşısında Cedi Osman ve Alperen Şengün'ün basketleriyle 28. dakikada 21 sayılık (38-59) fark yakalayan ay-yıldızlı takım, son periyoda da 59-47 üstün girdi.Dördüncü periyotta da etkili bir performans sergileyen A Milli Takım, rakibinin dönüş yapmasına izin vermedi ve salondan 78-63 galip ayrıldı.