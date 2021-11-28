Samanyolu Haber /Spor / 12 Dev Adam ikinci maçta açıldı /28 Kasım 2021 21:55

12 Dev Adam ikinci maçta açıldı

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grubune beklenmedik Belarus yenilgisiyle başlayan A Milli Erkek Basketbol Takımı, ikinci maçında Büyük Britanya'yı 84-67 mağlup etti.

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında Büyük Britanya'yı 84-67 mağlup etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında Büyük Britanya'yı 84-67 yendi.

Çekişmeli başlayan maçın 5. dakikasını Büyük Britanya 10-8 önde geçti. Hücumlarda üst üste hata yapan milli takım karşısında Büyük Britanya pota altını iyi kullandı ve Lautier-Ogunleye'nin basketiyle 8. dakikada farkı 13 sayıya (23-10) çıkardı. Kalan bölümde pota altını Metecan Birsen ile iyi kullanan A Milli Takım, 1. periyot sonunda farkı 7 sayıya indirdi: 16-23.

Maçın ikinci periyodunda atletik oyunculardan kurulu rakibi karşısında tempoyu düşüren A Milli Takım, daha kontrollü hücumlarla top kayıplarını da azalttı. Topu iyi çevirip doğru şutu yakalayan milliler, Buğrahan'ın üç sayılık basketiyle 13. dakikada 25-23 öne geçti. Büyük Britanya'nın alan savunması karşısında zorlanmaya başlayan ve tekrar acele atışlara yönelen milli takım, 16. dakikada Olaseni'nin basketine engel olamadı ve 32-27 geriye düştü. Larkin'in hücumda ve savunmadaki etkili oyunuyla tekrar toparlanan Türkiye, Melih'in basketiyle 19. dakikada 35-35 beraberliği yakaladı. Maçın ilk yarısı da 37-37 beraberlikle tamamlandı.

Faul atışlarından 5 sayı bulan milli takım, 22. dakikada 42-37 üstünlük yakaladı. Alan savunmasıyla rakibine kolay sayı fırsatı vermeyen A Milli Takım özellikle Buğrahan ile iyi organize oldu ve Melih'in basketiyle 27. dakikada farkı 14 sayıya (60-46) çıkardı. Muhsin'in beş faulle kenarda olduğu, Furkan'ın da dördüncü faulüne ulaştığı son bölümde konsantrasyon bozukluğu yaşayan milli takım, rakibinin sayılarına engel olamasa da 3. periyodu 60-54 önde geçti.

Son periyotta Larkin ile üstünlüğünü sürdüren A Milli Takım, rakibini 84-67 mağlup etti.
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