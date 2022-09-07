Samanyolu Haber /Spor / 12 Dev Adam İspanya'yı geçemedi, ikinci bitirdi /07 Eylül 2022 20:26

12 Dev Adam İspanya'yı geçemedi, ikinci bitirdi

2022 Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'ya 72-69 kaybeden 12 Dev Adam gurubunu ikinci sırada tamamladı.

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Evrensel'de yer alan habere göre FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu beşinci ve son maçında A Milli Takım, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te İspanya ile karşı karşıya geldi.

İlk 4 maçta 3'er galibiyet ve 1'er mağlubiyet alan iki takımın grup liderliği için karşılaştığı mücadelede ilk periyot 18-17 Türkiye'nin üstünlüğüyle sonuçlanırken, ilk yarının sonunda ise 38-34 İspanya üstünlüğü vardı. Üçüncü periyodu 56-50 geride kapatan A Milli Takım, son periyotta rakibini yakalasa da, maçı 72-69'luk mağlubiyetle tamamladı. Bu sonuçla gruptaki ikinci mağlubiyetini alan Türkiye, grubu ikinci sırada tamamladı.

A Milli Takım, son 16 turunda, B Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayacak takım ile eşleşecek. Son 16 turu müsabakaları, 10 Eylül'de başlayacak.
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