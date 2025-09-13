Samanyolu Haber /Spor / 12 Dev Adam, tarihi skor ile Yunanistanı devirererk adını finale yazdırdı! /13 Eylül 2025 11:58

12 Dev Adam, tarihi skor ile Yunanistanı devirererk adını finale yazdırdı!

EuroBasket 2025 yarı final eşleşmesinde Türkiye, Yunanistan’ı 94-68 mağlup etti. Türkiye’nin finaldeki rakibi ise yarı final maçında Finlandiya’yı geçen Almanya oldu!

SHABER3.COM

A Milli Takımımız ile Almanya arasında oynanacak olan EuroBasket finali, 14 Eylül Pazar günü saat 21.00’de başlayacak.

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Yunanistan ile karşı karşıya geldi. Letonya’nın başkenti Riga’da bulunan Arena Riga’da oynanan karşılaşmayı 12 Dev Adam, 94-68 kazanmayı başardı.

Mücadelenin ilk çeyreğine Ercan Osmani’nin üçlükleri ile hızlı bir giriş yapan 12 Dev Adam, çeyreği 26-16 önde kapadı. İkinci çeyrekte Yunanistan’ı çok iyi kapayan 12 Dev Adam, mücadelenin ilk devresini 18 sayı farkla 49-31 önde kapattı.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde de üstün oyununu sürdüren 12 Dev Adam, son çeyreğe 21 sayı farkla girdi. Son çeyreğe büyük bir üstünlük ile giren 12 Dev Adam, rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve karşılaşmayı 94-68 kazandı.
