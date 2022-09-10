2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Fransa’yla karşılaşacak 12 Dev Adam'da Shane Larkin şoku yaşanıyor.





diken.com.tr'de yer alan habere göre A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, elindeki sakatlık nedeniyle ameliyat olması gereken Shane Larkin’in 2022 Avrupa Şampiyonası’na devam edemeyeceğini açıkladı.

Ataman, şampiyonanın son 16 turunda yarın Fransa’yla karşılaşacak ay-yıldızlı takımın Berlin’deki Mercedez-Benz Arena’daki antrenmanından sonra basın mensuplarına konuştu.Tedavisi için İstanbul’da bulunan Larkin’in durumuyla ilgili bu sabah bilgilendirildiklerini belirten başantrenör, şunları dedi: “Ameliyat olması gerekiyor. Kontrollerde üçüncü ile dördüncü parmak arasında ciddi bir yırtık var. Özellikle ilk maçımız olan Karadağ maçında aldığı darbe bunu tetiklemiş. MR’da da belirgin bir yırtık çıkınca artık operasyon kaçınılmaz oldu. Kendisiyle konuştum. Bana, ‘Koç ben çok oynamak istiyorum ama elim çok kötü, çok ağrım var. En önemlisi de topu tutamıyorum. Topu tutamadığım zaman da takıma fayda veremiyorum. Onun için ben bir an önce ameliyat olup, sahalara öyle dönmek istiyorum.’“