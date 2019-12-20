12 Eylül'ün işkencecisi öldü!

12 Eylül 1980 Darbesi'nden sonra tutuklanan on binlerce kişi Mamak Askeri Ceza ve Tutukevi'nde ağır işkencelere maruz kalmıştı. İşkenkenceci amirlerden biri olan Mamak Cezaevi A Blok İç Emniyet Amiri Mehmet Sırrı Şuşut dün öldü.





Şuşut'un ölüm haberi üzerine Devrimci 78’liler Federasyonu Sekreteri Cumhur Yavuz, "İşkence en temel insanlık suçudur ve bunu yapanları asla affetmeyeceğim." dedi.





ALBAY RACİ TETİK İLE BİRLİKTE BİNLERCE İNSANI AĞIR İŞKENCELERE MARUZ BIRAKTILAR





12 Eylül 1980 Darbesi sonrası cezaevlerinde başlayan işkence dalgasının aktif isimlerinden Mamak Askeri Ceza ve Tutukevi İç Güvenlik Komutanı Albay Raci Tetik’in yardımcılarından Mehmet Sırrı Şuşut dün hayatını kaybetti.





12 Eylül darbesinin ardından yaptığı işkencelerle gündeme gelen Şuşut, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) tayin istemişti.





KKTC'de görev yaptıktan sonra emekli olan Şuşut, memleketi Muğla Marmaris’e döndü. Uzun yıllar sefalet içinde hayatını sürdüren Şuşut, daha sonra çeşitli hastalıklara yakalandı ve önce sağ, akabinde sol ayağını kaybetti.





12 Eylül darbesinin sorumlularının yargılanması için açılan davalarda işkenceci listelerinin en üstünde bulunan Şuşut, iki ayağı olmadan bir süre yaşama devam etti. Şuşut, önceki gün geçirdiği rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede öldü.





"ŞUŞUT'U ASLA AFFETMEYECEĞİM"





12 Eylül darbesi sonrası Mamak Askeri Ceza ve Tutukevi’nde beş yıl kalan ve defalarca Şuşut ile karşı karşıya gelen Devrimci 78’liler Federasyonu Sekreteri Cumhur Yavuz, "Onu asla affetmeyeceğim." dedi.





Mamak Cezaevi'nin Şuşut döneminde "işkencenin pilot bölgesi" olduğunu ifade eden Yavuz, "O dönem görevliler insanlık suçu işlemişlerdir. Temel yaşam hakkını gasp ettiler. Kaldığım koğuşta bu komutanın defalarca işkencesine maruz kaldım." dedi.





Yavuz, "Her sayımda bize saldırıyor ve aşağılıyordu. İşkencecilerden hesap sormak için açtığımız davalar zaman aşımı sebebiyle düştü. İşkence en temel insanlık suçudur ve bunu yapanları asla affetmeyeceğim.” ifadelerini kullandı.



