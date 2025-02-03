Samanyolu Haber /Gündem / 12 ilde nefret operasyonu: 25 kişi hakkında gözaltı kararı /03 Şubat 2025 14:14

12 ilde nefret operasyonu: 25 kişi hakkında gözaltı kararı

Hizmet Hareketi'ne yönelik hukuksuz soruşturmalar kapsamında Konya merkezli 12 ilde yapılan operasyonlarda 21 kişi sabah evlerine yapılan operasyonlarla gözaltına alındı.

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Konya merkezli 12 ilde Gülen Hareketi gönüllüsü olma iddiasıyla düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Haklarında Somut Bir Suçlama Yok
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada irtibat, iltisak gibi gerekçelerle 25 şüpheli haklarında yakalama kararı çıkartıldı.

Konya Merkezli, İstanbul, Kırklareli, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Ankara ve Çankırı’da daha önce belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler sorgulanmak üzere Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesine getirildi. Diğer 4 kişinin ise gözaltına alınması için çalışmalar sürüyor.
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