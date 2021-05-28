12 milyonluk AKP soygunun perde arkası

Özkan, "Yerin bugünkü güncel değeri 1 milyon 892 bin dolar, yani belediyeyi yaklaşık 12 milyon dolar dolandırmışsınız kardeşim. Bu durum yemin ediyorum Sülün Osman’ın aklına gelmez. Bu dolandırıcılık Sülün Osman’a rahmet okutur" sözleriyle tepki gösterdi.







İBB'nin Mayıs Ayı Meclisi 3. Oturumu'nda yapılan grup konuşmalarında söz alan Özkan, özetle şunları kaydetti:





"Başakşehir’de bir arazi, bakın bu arazi askeriyenin olduğu alan. Vatandaşa ait bir yer. Lejantlarda (haritada işaretli bölgelerin anlamını gösterir) herhangi bir fonksiyonu yok. Askeri eğitim alanı diye gözüküyor. Bu alanı o dönem AKP’nin Maltepe İlçe Başkanı olan bir vatandaş, müvekkillerinin vekaleti ile anladığım kadarıyla birtakım akçeli işler dönmüş. Büyükşehir Belediyesi burayı neden alır?





Askeriye bölgesinin içerisi. O dönem 13 milyon 396 bin dolar para verilmiş. Bu para bugünün rakamları ile nerden baksanız 120 milyon lira. Bir ara 'Bunlar malı götürüyor' diye söylemişti Tevfik Göksu. Bakın avukat olan arkadaşlar size söylüyorum hanginizin hesabına 120 milyon lira para yattı.





Bugün Türkiye Sına Kalkınma Bankası ekspertizlerine yaptırılan tespite göre yerin bugünkü güncel değeri 1 milyon 892 bin dolar. Yani belediyeyi yaklaşık 12 milyon dolar dolandırmışsınız kardeşim. Bu durum yemin ediyorum Sülün Osman’ın aklına gelmez. Bu dolandırıcılık Sülün Osman’a rahmet okutur.





Ne işinize yarayacak bu arazi kardeşim? Askeriyenin içerisinde bir alan, fonksiyonu yok, ulaşımı da sadece kışlanın içerisinden. 'Hayvancılık yapacağız, inekleri otlatacağız' diyecekseniz. Belediyenin zaten kendine ait meraları var. Kamuoyunun bilgisine arz ederim."