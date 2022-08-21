Samanyolu Haber /Dünya / 12 savaş uçağı ve 5 savaş gemisi görüldü /21 Ağustos 2022 23:31

12 savaş uçağı ve 5 savaş gemisi görüldü

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan'ı ziyareti sonrasında gerilen Çin-ABD ve Çin-Tayvan ilişkilerinde yeni bir gelişme yaşandığı belirtildi.

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Çin'in hassas noktası olan Tayvan'a ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan'ı ziyareti sonrasında gerilen Çin-ABD ve Çin-Tayvan ilişkilerinde yeni bir gelişme yaşandığı belirtildi.

Söz konusu ziyaret sonrası Pekin yönetimi tarafından bölgede askeri tatbikat düzenlenmişti.

12 savaş uçağı ve 5 savaş gemisi...

diken.com.tr'de yer alan habere göre Tayvan Savunma Bakanlığı, gün içinde Çin’e ait 12 savaş uçağı ve 5 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin’e ait 12 savaş uçağı ve 5 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğü, uçaklardan 5’inin Tayvan Boğazı’nda tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusuna ve Tayvan’ın ‘Hava Savunma Tanımlama Bölgesi’ ilan ettiği yerin güneybatı bölümüne uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, Çin’e ait hava ve deniz araçlarının, elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği aktarıldı.

Çin’in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ay başındaki ziyaretinin ardından Tayvan Boğazı’ndaki orta çizgiyi geçtiği uçuşları ve gemi devriyelerini düzenli hale getirdiği gözleniyor.

Ada çevresindeki tatbikatlar

Çin ordusu, Pelosi’nin ziyaretinin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmıştı. 7 gün süren tatbikatlar, Ada’nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.
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