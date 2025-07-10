12 şehit için 5 gün sonra açıklama yapan MSB, sorumluyu bulamadı: 'Öngörülemez'

Eleştirilerin merkezinde olan Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde 12 askerin şehit düştüğü mağara olayına ilişkin açıklamada bulundu.





Açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"İKİNCİ BİR KAT DAHA OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR"

"Bahse konu mağarada 1-5 Temmuz tarihleri arasında öncelikle keşif köpeği, sonrasında Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timi marifetiyle birinci katta arama tarama faaliyeti icra edilmiş, basamaklı ve kademeli bir yapıda ikinci bir kat daha olduğu tespit edilmiştir.





"TAMAMININ AYNI ANDA MAĞARAYA GİRDİĞİ İDDİALARI ASILSIZDIR"

Gazdan etkilenen personelimizin tamamının aynı anda mağara içerisine girdiği, görev teçhizatlarının eksik olduğu ve gaz maskelerinin olmadığı, mağara içerisinde göçük meydana geldiği, tuzak olduğu, kimyasal gaz bulunduğu, şarapnel ile şehit olan ya da yaralanan silah arkadaşımızın olduğu iddiaları tamamen asılsızdır.





"ENDER RASTLANAN OLAY..."

Yaşadığımız bu olay istisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum olarak gelişmiş, istenmeyen ve hepimizi derinden yaralayan bir şekilde sonuçlanmıştır. Ender rastlanan bu olay sonrası ek tedbirler alınacağından, gerekli derslerin çıkarılarak benzer acıların bir daha yaşanmaması için tüm süreçlerin titizlikle gözden geçirileceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır.





Gerçeklikten uzak olduğu halde kesin yargıyla ortaya atılan iddialar ile komplo teorileri üreten manipülatif söylem ve içerikler, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi karalamaya ve yıpratmaya yönelik sistematik bir dezenformasyon çabasıdır."





"TAHKİKAT DEVAM ETMEKTE..."

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk ise Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını arama faaliyeti esnasında bir mağarada metan ve karbonmonoksit gazına maruz kalan 12 askerin şehit olmasına ilişkin, "Bahse konu olayla ilgili derhal başlatılan idari tahkikat süreci devam etmekte, olay tüm yönleri ile ayrıntılı şekilde incelenmektedir" dedi.