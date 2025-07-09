Samanyolu Haber /Gündem / 12 şehit verilen skandalın araştırılmasına AKP ve MHP engel oldu /09 Temmuz 2025 10:18

12 şehit verilen skandalın araştırılmasına AKP ve MHP engel oldu

Hakkari'de 12 asker metan gazı sonucunda şehit olmuştu. 12 askere ilişkin araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

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Hakkari'de PKK'ya ait bir mağarada daha önce şehit düşen bir askerin naaşına ulaşmak amacıyla düzenlenen operasyonda, metan gazına maruz kalan 12 askerin şehit olması Türkiye'yi yasa boğdu.

İYİ Parti, kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayın tüm yönleriyle araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) araştırma önergesi sundu. Ancak önerge, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "12 askerimizin şehadetiyle ilgili ihmal vb. durumların araştırılması için verdiğimiz önerge, AKP-MHP bloğu tarafından reddedildi! Milletimizin dikkatine ve vicdanına sunuyorum!" ifadelerini kullandı.
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