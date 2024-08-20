Samanyolu Haber /Ekonomi / 12 şirketin Hazine'ye ait hisselerinin tümü, Türkiye Varlık Fonu'na devredildi /20 Ağustos 2024 08:37

12 şirketin Hazine'ye ait hisselerinin tümü, Türkiye Varlık Fonu'na devredildi

12 şirketin hazineye ait hisselerinin tamamının Türkiye Varlık Fonuna aktarılması kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

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12 şirketin Hazine'ye ait hisselerinin tamamının Türkiye Varlık Fonuna aktarılması kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ticari ünvanlı şirketlerin sermayelerinde bulunan Hazine'ye ait hisselerin tamamının, ana ortaklık-iştirak ilişkileri de korunmak suretiyle bir bütün halinde Türkiye Varlık Fonuna aktarılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre; Koza-İpek Holding Anonim Şirketi, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi, ATP İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi, ATP Havacılık Ticaret Anonim Şirketi, ATP Koza Turizm Seyahat ve Ticaret Anonim Şirketi, REK-TUR Reklam Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi, Koza Prodüksiyon ve Ticaret Anonim Şirketi, Ipek Online Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi, Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi, Özdemir Antimuan Madenleri Anonim Şirketi ve Koza İpek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi’nin hisselerinin tamamının Türkiye Varlık Fonuna aktarılmasına karar verildi.
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