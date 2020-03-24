Samanyolu Haber /Gündem / 120 bin Alman turist ülkelerine döndü /24 Mart 2020 14:01

120 bin Alman turist ülkelerine döndü

Kovid-19 salgını nedeniyle tatil yaptıkları ülkelerden Almanya’ya dönemeyenlerin yardımına hükümet koştu. Seyahat şirketleri ve Lufthansa yetkilileriyle işbirliğine giren Federal Dışişleri Bakanlığı, farklı ülkelerde mahsur kalan 120 bin Alman turisti geri getirmeyi başardı.

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Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “Önceliği vatandaşlarımızın yoğun tatil yaptığı ülkelere verdik. Büyük merkezlerdeki transferleri tamamladık. Şimdi ise daha uzak ülkelerdeki vatandaşlarımızı getirmek için çalışıyoruz” dedi. Yurt dışında tatil yapan Almanların sayısı 200 bin olarak tahmin ediliyor. Avrupa Birliği (AB) üye ülke dışişleri bakanlıkları ve yurt dışındaki temsilcilikleriyle işbirliğini sürdüren bakanlık, geride kalan 80 bin Alman’ı da getirmek için çalışıyor. Ülkelerin sınırlarını kapatması ve düzenli uçuş seferlerinin yapılamaması ise bu transferleri zora sokuyor. Dışişleri Bakanlığı geri dönüşleri sağlamak için özel uçak seferleri düzenliyor.

Türkiye, İspanya, Yunanistan, Portekiz ve daha bir çok ülkeden Alman turistler geri dönerken, hükümet şimdi ağırlıklı olarak Mısır, Cezayir, Arjantin, Şili, Kosta Rica, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, Gambiya, Hindistan, Fas, Meksika, Yeni Zelanda, Peru, Filipinler ve Tunus’taki turistleri geri getirme çalışmalarına başladı. Hükümetin hedefi, her gün 10 bin turisti geri getirmek. Bakan Maas, sadece Almanları geri getirmediklerini belirterek, “Uçaklarda yer kalınca AB üye ülke vatandaşlarını da getiriyoruz” dedi.


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