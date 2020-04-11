Samanyolu Haber /Gündem / 120 bin genci ilgilendiren gelişme: Askere alım ve terhisler durduruluyor /11 Nisan 2020 11:21

120 bin genci ilgilendiren gelişme: Askere alım ve terhisler durduruluyor

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında silah altındaki askerlerin terhisleriyle celp dönemi gelenlerin askere alınmalarının ertelenmesi düşünülüyor.

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Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, askerlerin terhis ve celp işlemlerinin kısa bir süre için durdurulması, askerliğini bedelli olarak yapacak olanların ise kışlalara gitmek yerine uzaktan eğitimle askerlik hizmetini yapmaları üzerinde çalışılıyor.

Havuz medyasına yansıyan haberlere göre en son 1 Nisan’da terhis işlemlerinin yapıldığı Türk Silahlı Kuvvetleri’nde son celp işleminin ise 19 Mart tarihinde gerçekleştirildiği; celp ve terhis dönemlerinde 60 bin asker terhis olurken, 60 bin kişinin de askere alındığı öğrenildi. TSK’da yapılan değerlendirmede celp ve terhis dönemlerinde 120 bin kişinin neden olacağı hareketliliğin aileleriyle birlikte ciddi bir risk oluşturmasından endişe edildiği öğrenildi. 

Öte yandan Milli Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak ve Suriye’de görev yapan askerlerde koronavirüse rastlanmadı. 
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