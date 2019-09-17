120 MHP'li İyi Parti'ye geçti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki günlerde bir çağrı yaparak, İyi Partilileri MHP'ye davet ettiğini, ancak İyi Partililerden herhangi olumlu bir dönüş alamadığını açıklamıştı.







Yeniçağ'dan Sümeyra Kırca'nın haberine göre; İyi Parti Urfa İl Başkanı Mehmet Fedai Çakmaklı, İyi Parti'den MHP'ye kayma olmadığı gibi tam aksinde çoğunluğu MHP'den oluşan 120 kişinin partilerinden istifa ederek bu hafta sonu İyi Parti'ye kayıt olduğunu bildirdi.





ÇAKMAKLI: MHP'DEN BÜYÜK BİR KOPUŞ VAR





İyi Parti'ye geçişlerin sadece MHP'den olmadığını vurgulayan İl Başkanı Mehmet Fedai Çakmaklı, "İyi Parti Şanlıurfa İl Başkanlığında büyük bir hareketlenme yaşıyoruz. Özellikle MHP tarafında büyük bir kopuş yaşanıyor. Çünkü insanlar MHP'nin ülkeye menfaatinden çok AKP'nin iktidar olmasını sağlayan adımlar attığını görüyor." dedi.



