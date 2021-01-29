Samanyolu Haber /Gündem / "120 milyar dolara mâl olur" /29 Ocak 2021 10:35

"120 milyar dolara mâl olur"

Marmara depreminde 10-15 milyar liralık ekonomik kayıp yaşandığına dikkati çeken İstanbul Valilik yetkilisi Kazım Gökhan Elgin, İstanbul’da yaşanacak depremin etkisinin çok daha büyük olacağının altını çizdi.

SHABER3.COM

Meclis Deprem Araştırma Komisyonu'na bilgi veren İstanbul Valiliği Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) yöneticisi Kazım Gökhan Elgin, olası büyük İstanbul depreminin faturasını açıkladı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, 1999 Marmara depreminde 10-15 milyar dolar ekonomik kayıp yaşandığını hatırlatan Elgin, şunları söyledi: “Bu rakam gayri safi milli hasılanın yüzde 5-7'siydi. İstanbul dünyada deprem riski en yüksek olan 3 şehirden biri, 15 milyonu aşan nüfusuyla Türkiye'nin en büyük şehri. Kilometrekare başına 2 bin 840 kişi düşüyor." 

Elgin, "Turizm, ticaret ve sanayi ile Türkiye'nin merkezi, gayrisafi hasıla dağılımına göre yüzde 31 katkıyla lider. İstanbul'daki bir depremin, ekonomiye de çok olumsuz bir etkisi olacak. İstanbul'da olası 7,5 büyüklüğündeki bir depremin faturası Swiss Re'nin çalışmasına göre 90 ila 120 milyar dolar arasında.” dedi.

2 MİLYAR TL'LİK KISMI HARCANDI

İstanbul Vali Yardımcısı Hüseyin Yılmaz ise İSMEP'in 2006'dan bu yana 2,3 milyar euro dış finansman sağladığını belirterek, “Sağlanan kaynaklarla eğitim ve sağlık sektörü başta olmak üzere kamu kurumlarının binaları depreme karşı güçlendirildi ya da yıkılarak yeniden yapılması sağlandı. 2 milyarını kullandık.'' dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "120 milyar dolara mâl olur" Sonraki Haber >>

'Ben böyle kaz görmedim' cezası!

'Ben böyle kaz görmedim' cezası!

Ağbal'dan Albayrak'ın gazetesine: Değerlendirmeleriniz eksik ve yanlış

Ağbal'dan Albayrak'ın gazetesine: Değerlendirmeleriniz eksik ve yanlış

Kadın esnaf AKP'ye veryansın etti

Kadın esnaf AKP'ye veryansın etti

Eski MHP'li vekilden şaşırtıcı açıklama

Eski MHP'li vekilden şaşırtıcı açıklama

Biden'ın kalem ile imtihanı

Biden'ın kalem ile imtihanı

Balıkçılar ile Beyaz Köpek balığı arasındaki diyalog şaşırttı

Balıkçılar ile Beyaz Köpek balığı arasındaki diyalog şaşırttı

İtfaiyecinin kafasına klima düştü

İtfaiyecinin kafasına klima düştü

Akşener Uygur kadını kürsüye çıkardı, TBMM TV yayını kesti

Akşener Uygur kadını kürsüye çıkardı, TBMM TV yayını kesti

Zamlara isyan eden yandaş

Zamlara isyan eden yandaş

Borcunu ödeyemeyen çiftçi banka önünde kendini yakmaya çalıştı

Borcunu ödeyemeyen çiftçi banka önünde kendini yakmaya çalıştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:33:53