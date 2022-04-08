Samanyolu Haber /Dünya / 120 milyon varile ulaştı /08 Nisan 2022 21:32

120 milyon varile ulaştı

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya kawrşı başlattığı askeri salsırı sonrası Moskova yönetimine uygulanan yaptırımlarla birlikte Rus petrolüne de belli kısıtlamalar uygunalmaya devam ediyor. Bu kapsamda da petrol arzıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandığı aktarıldı.

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Rusya hariç olmak üzere 31 sanayileşmiş ülkeden oluşan IEA'nın, ABD ile birlikte hareket eden üyeleri tarafından alınan piyasaya petrol sürme kararı ile piyasaya bir ay içerisinde ikinci kez koordine şekilde petrol sürülecek.

Karar, IEA'nın da bugüne kadar gerçekleştirdiği beşinci petrol sürme kararı olma özelliğini taşıyor.

ABD'nin mart ayının sonunda aldığı stratejik rezervlerinden bugüne kadar görülen en büyük miktarda petrolü serbest bırakma kararının ardından, bu karar ile IEA'nın ABD dışındaki üyeleri de aynı nitelikte bir karar almış oldu.

PETROL FİYATLARI 14 YILIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya başlatılan ekonomik yaptırımlar petrol fiyatlarını 14 yılın zirvesine taşımıştı.

Küresel petrol fiyatları LCOc1, CLc1, ABD'nin petrol sürme kararından bu yana art arda iki hafta boyunca gerilerken Brent ham petrolünün varil fiyatı yaklaşık 10 dolar gerileyerek 100 doların altına düştü.

IEA, üye ülkeler tarafından altı aylık sürede piyasaya sürülmesi taahhüt edilen petrol miktarının 120 milyon varile ulaştığını açıkladı.
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