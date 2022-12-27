Samanyolu Haber /Dünya / 120 milyon yılllık dinozorun midesinden son yemeği çıktı /27 Aralık 2022 13:10

120 milyon yılllık dinozorun midesinden son yemeği çıktı

120 milyon yıl önce yaşamış bir dinozorun midesinde fosilleşmiş memeli bulundu. Bulunan fosil, Microraptor türü dinozorların memeli hayvan avladıklarına dair ilk somut veri olarak kayıtlara geçti.

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Bilim insanları, 120 milyon yıl önce yaşamış en küçük dinozorlardan biri olarak bilinen 'Microraptor'un midesinde son yemeği olan memeli hayvanın fosilleşmiş kalıntısını buldu.

CNN'in haberine göre, McGill Üniversitesi'nde biyoloji profesörü olan, araştırmanın yazarı Hans Larsson, Çin'de müze koleksiyonlarını incelerken, yaklaşık 1 metre büyüklüğündeki Microraptor'un midesinde, başka bir memelinin fosilleşmiş ayağını tespit etti.

Larsson, Microraptor'a ait iskeletin midesinde "mükemmel bir şekilde korunmuş" yaklaşık bir santimetre uzunluğunda kemirgen benzeri küçük bir memeli ayağı bulduklarını belirtti.

"İLK KEZ SOMUT VERİLERE ULAŞILDI"
Profesör Larsson, Microraptor türü dinozorların balık, kuş ve kertenkele yediklerini ancak memeli hayvan avladıklarına dair ilk kez somut verilere ulaştıklarını dile getirdi.

Soyu uzun süredir tükenmiş olan bu hayvanların gıda tüketimi hakkındaki kanıtlara nadiren rastlanıldığına değinen Larsson, bu yeni bulgunun, eski ekosistemlere dair yeni bir bakış açısı ortaya koyduğunu aktardı.

"İLK TÜYLÜ DİNOZORLARDAN BİRİ"
Microraptor fosili, ilk kez 2000'li yılların başında Çin'in Liaoning eyaletinde keşfedilirken, gün yüzüne çıkarılan ilk tüylü dinozorlardan biri olarak kabul ediliyor.

Araştırma, Journal of Vertebrate Paleontology isimli akademik dergide yayımlandı.

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