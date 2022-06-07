Samanyolu Haber /Dünya / 120’ye yakın ülke Rusya’dan turist ağırlamaya hazır ama... /07 Haziran 2022 01:25

120’ye yakın ülke Rusya’dan turist ağırlamaya hazır ama...

Rus turistlerin bu yazki sefer planları konusunda bilgiler paylaşan Rus Dış Turizm Operatörleri Birliği Turpomoş (Turistik Yardım) Direktörü Aleksandr Osaulenko'nun 120’ye yakın ülkenin Rusya’dan turist ağırlamaya hazır olduğunu ancak gerçek dış destinasyon sayısının 6-7 civarında kaldığını ifade ettiği aktarıldı.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rus dış turizm yetkilisi Osaulenko, şu anda yaklaşık 120 ülkenin Rusya’dan turist ağırlamaya hazır olduklarını, fakat gerçekte Rusya vatandaşlarının sadece 6-7 ülkeye ulaşabildiklerini belirtti.

Rus Dış Turizm Operatörleri Birliği Turpomoş (Turistik Yardım) Direktörü Aleksandr Osaulenko, şu anda yaklaşık 120 ülkenin Rusya’dan turist ağırlamaya hazır olduklarını, fakat gerçekte Rusya vatandaşlarının sadece 6-7 ülkeye ulaşabildiklerini söyledi.

Türkiye’ye Rus turist akışının şu anda geçtiğimiz yılki hacmin yüzde 70-80’ini oluşturduğuna ve yazın ikinci yarısında 2021 yılının seviyesine çıkmasının beklenebileceğine dikkat çeken Osaulenko, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İkinci toplu destinasyonumuz olan Mısır toparlanmaya başladı, ancak bugün Rus turistlerin görüşlerinde daha yakın konumda olan BDT ülkelerine doğru kayma olduğu anlaşılıyor. Geleneksel olarak Belarus vardı, bugün ona haziran ayının ikinci yarısından itibaren büyük tur operatörlerinin başlattığı charter uçuşlarının yapılacağı Ermenistan ve Kırgızistan da ekleniyor. Abhazya bu yıl kendi rekorunu kırmayı ve 1.5 milyonun üzerinde Rus turisti ağırlamayı planlıyor.”


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 120’ye yakın ülke Rusya’dan turist ağırlamaya hazır... Sonraki Haber >>

Bir kamyon dolusu göçmen polisi görünce böyle kaçtı

Bir kamyon dolusu göçmen polisi görünce böyle kaçtı

ABD'de iki yeni silahlı saldırı daha: En az 6 ölü

ABD'de iki yeni silahlı saldırı daha: En az 6 ölü

Büyük fiyasko: Şaşkın motorcu yarış bitti zannetti ama

Büyük fiyasko: Şaşkın motorcu yarış bitti zannetti ama

AKP MKYK üyesinin eşi kafe bastı, çocuklara saldırdı

AKP MKYK üyesinin eşi kafe bastı, çocuklara saldırdı

Türken'e Suudi Arabistan'dan şaibeli para trafiği belgelendi

Türken'e Suudi Arabistan'dan şaibeli para trafiği belgelendi

Gül Kokan Topraklar – Harun Tokak

Gül Kokan Topraklar – Harun Tokak

McDonald's 'dayısavar' videosunu apar topar sildi

McDonald's 'dayısavar' videosunu apar topar sildi

Hayırsever işadamı Ali Kervancı, eşini Hicret yurdunda toprağa verdi

Hayırsever işadamı Ali Kervancı, eşini Hicret yurdunda toprağa verdi

Erdoğan iki hafta sonra itiraf etti!

Erdoğan iki hafta sonra itiraf etti!

Ergenekon'un 'İslamcı' yüzleri

Ergenekon'un 'İslamcı' yüzleri
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:39:38