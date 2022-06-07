120’ye yakın ülke Rusya’dan turist ağırlamaya hazır ama...

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rus dış turizm yetkilisi Osaulenko, şu anda yaklaşık 120 ülkenin Rusya’dan turist ağırlamaya hazır olduklarını, fakat gerçekte Rusya vatandaşlarının sadece 6-7 ülkeye ulaşabildiklerini belirtti. Rus dış turizm yetkilisi Osaulenko, şu anda yaklaşık 120 ülkenin Rusya’dan turist ağırlamaya hazır olduklarını, fakat gerçekte Rusya vatandaşlarının sadece 6-7 ülkeye ulaşabildiklerini belirtti.





Rus Dış Turizm Operatörleri Birliği Turpomoş (Turistik Yardım) Direktörü Aleksandr Osaulenko, şu anda yaklaşık 120 ülkenin Rusya’dan turist ağırlamaya hazır olduklarını, fakat gerçekte Rusya vatandaşlarının sadece 6-7 ülkeye ulaşabildiklerini söyledi.





Türkiye’ye Rus turist akışının şu anda geçtiğimiz yılki hacmin yüzde 70-80’ini oluşturduğuna ve yazın ikinci yarısında 2021 yılının seviyesine çıkmasının beklenebileceğine dikkat çeken Osaulenko, sözlerini şöyle sürdürdü:





“İkinci toplu destinasyonumuz olan Mısır toparlanmaya başladı, ancak bugün Rus turistlerin görüşlerinde daha yakın konumda olan BDT ülkelerine doğru kayma olduğu anlaşılıyor. Geleneksel olarak Belarus vardı, bugün ona haziran ayının ikinci yarısından itibaren büyük tur operatörlerinin başlattığı charter uçuşlarının yapılacağı Ermenistan ve Kırgızistan da ekleniyor. Abhazya bu yıl kendi rekorunu kırmayı ve 1.5 milyonun üzerinde Rus turisti ağırlamayı planlıyor.”



