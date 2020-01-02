127 milyar liralık batık!

Bankalar ekonomik kriz sebebiyle kredileri tahsil edemiyor. Takipteki alacak" diye bilinen toplam batık kredi tutarı 150 milyar TL sınırına dayanırken, batığın 127 milyar TL'lik kısmını ticari krediler teşkil ediyor.





2017 yılı sonunda takibe düşen ticari kredi tutarı 46 milyar 210 milyon lira seviyesindeydi. Şirketlerin 2 yılda batık kredi tutarı yüzde 176 arttı.





ENERJİDE BATIK TUTARI YÜZDE 105 ARTTI





Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre batık kredi hacmi enerji sektöründe yüzde 105, imalat sanayiinde yüzde 46, inşaatta yüzde 64, perakende de yüzde 43 arttı.





Ticari kredilerin hangi sektörde ne kadar takibe düştüğü ekonomik faaliyetin gidişatı hakkında önemli ipuçları veriyor.







GERİ ÖDEMELERE YANSIDI





Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayii 2018'in ikinci yarısından itibaren daraldı.





Gıda ve içecek, tekstil, giyim eşyası, ana metal sanayii, makine ve teçhizat, motorlu kara taşıt gibi 15 farklı alt sektörün hukuka intikal etmiş batık kredi tutarı yüzde 46 artarak 28,1 milyar liraya ulaştı.





2018 yılı ağustos ayında yaşanan kur şokuyla büyük bir krize giren enerjide de geri ödenemeyen kredi borçları şalterleri zorlamaya başladı.





Enerji sektöründeki toplam kredi stoğu bankaların en önemli stres kaynaklarından biri haline gelirken, takipteki krediler dışında milyarlarca dolarlık kredi için de yeniden yapılandırmaya gidildi.





İKİ YILDA KATLANARAK ARTTI





2017 sonunda 637 milyon TL olan enerji sektöründeki (elektrik, gaz, su kaynakları üretim ve dağıtım sanayii) takipteki kredi miktarı, 2018 sonunda 6 milyar 322 milyon TL'ye yükseldi.





Enerji sektöründe batık kredi hacmi 2019'da da hız kesmedi ve kasım itibarıyla 12 milyar 967 milyon TL'ye ulaştı. 11 aylık artış oranı yüzde 105 olurken, 2 yıllık artış oranı yüzde 1.935 oldu.





KONKORDATO İLAN EDEN EDENE





Tüketicinin gıdadan hızlı tüketim ürünlerine, beyaz eşyadan hazır giyime kadar her alanda harcamalarını kısması, kâr sıkıntısı yaşayan ve konkordato sarmalına giren perakende sektöründe batıkların artmasına yol açtı.





Son 1,5 yılda 18 perakende markası konkordato ilan ederken, irili ufaklı birçok dükkan da kapandı.





Toptan ve perakende ticaret sektörlerine kullandırılan 25 milyar liralık kredi hukuki takipte.





Tarım kredilerinde batık tutarı 11 ayda yüzde 36 artarak 3,7 milyar TL'ye ulaştı. Ekonomideki fırtınanın en çok zarar verdiği inşaat sektöründe de hukuki işlem başlatılarak takibe alınan kredi hacmi 12,4 milyar liradan 20,4 milyar liraya çıktı.





Turizm sektöründe ise takipteki kredi miktarı 3,8 milyar TL'den 6,2 milyar TL'ye yükseldi.



