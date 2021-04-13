Samanyolu Haber /Gündem / "128 milyar dolar nerede" afişlerine geçit yok /13 Nisan 2021 12:07

"128 milyar dolar nerede" afişlerine geçit yok

CHP'nin "128 milyar dolar nerede" afişlerine Edirne'de savcılık izin vermedi. Daha önceki afişler üzerinden Saray silueti olduğu gerekçesiyle toplatılmıştı. Üzerinde Saray'ın silueti olmayan "128 milyar dolar nerede" afişleri de savcılık talimatıyla gece yarısı CHP Edirne İl Başkanlığı binasından söküldü.

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CHP’nin billboardlara astırdığı “128 milyar dolar nerede?” yazılı afişler hakkında, üzerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi silueti olması nedeniyle “hakaret suçunun” işlendiği gerekçesiyle toplatılma kararı alınmıştı. Bunun üzerine CHP Edirne İl Başkanlığı, üzerinde külliyenin olmadığı afişleri kentin dört bir yanına astı.

Bu afişler de panolarda kısa bir süre durduktan sonra savcılık talimatıyla toplatıldı. Toplatılan afişler hakkında "Toplumun farklı görüşlere mensup kısmının tepkisine yol açacağı ve grupların karşı karşıya gelmelerine neden olabileceği" suçu ile soruşturma açıldı. Konu hakkında açıklama yapan CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı öğlen saatlerinde parti binası dışına aynı afişi asacaklarını ve akıbetini merakla beklediklerini söyledi.
 
Gece 02:15’te Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler CHP Edirne İl Başkanlığı'na gelerek savcılık talimatı ile afişin bina dışından sökülmesini İl Başkanı Fevzi Pekcanlı’ya iletti. Sökülmemesi durumunda kendi imkanları ile sökeceklerini belirten kolluk kuvvetlerine, “sökebilirsiniz” diyerek cevap veren Pekcanlı yaşanan olayları an be an kameraya kaydetti. Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Pekcanlı, gelişmelerin takipçisi olacaklarını söyledi.
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