Samanyolu Haber /Gündem / ‘128 Milyar Dolar Nerede?’ye verilen para cezasına iptal /14 Ekim 2021 16:34

‘128 Milyar Dolar Nerede?’ye verilen para cezasına iptal

Burdur'da CHP Bucak ilçe binasına asılan '128 Milyar Dolar Nerede?' yazılı pankart gerekçe gösterilerek kesilen 13 bin 237 TL ceza, itiraz sonucunda iptal edildi.

SHABER3.COM

Burdur’da CHP Bucak İlçe binasına 15 Nisan 2021 tarihinde astığı “128 Milyar Dolar Nerede?” yazılı pankart gerekçe gösterilerek ‘Kabahatler Kanunu’ uyarınca partiye 13 bin 237 TL ceza kesilmişti. CHP İlçe Başkanı Ahmet Sedat Oktay, yaptıkları itiraz sonucunda en üst sınırdan kesilen 13 bin 237 TL’lik cezanın iptal edildiğini açıkladı.

"ADALET YERİNİ BULDU"

“Adalet yerini buldu” diyen Ahmet Sedat Oktay, şunları söyledi: “Cumhuriyet Halk Partisi Bucak İlçe Başkanlığı olarak, 15 Nisan 2021 tarihinde ‘128 Milyar Nerede’ pankartını ilçe başkanlığımıza astığımız için 13 bin 237 TL idari para cezası uygulanmıştı. Biz, bunun bir haksızlık olduğunu düşünerek Bucak Sulh Ceza Hakimliği’ne itirazlarımızı yaptık ve adalet yerini buldu diyebiliriz. Sulh Ceza Hakimliği’nin geçen hafta verdiği kararla bu ceza iptal oldu.

"YURTTAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"

Tüm yurttaşlarımıza tekrardan seslenmek istiyorum. Milyonlara yakın insan, bu rekor cezamızın tarafımızdan ödendiğini düşündü. Bu konuda insanlar, hak arama mücadelesini verdikleri için cezalandırılabildiklerini; ceza verenlerin, haksızlık ve hukuksuzluk yapanların yanına kar kaldığını düşünmüştü. Vatandaşlarımız, yurttaşlarımız müsterih olsun, bu ceza iptal edildi. İlgisini esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza, yurttaşlarımıza tekrardan teşekkür ederim.”


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ‘128 Milyar Dolar Nerede?’ye verilen para cezasına iptal Sonraki Haber >>

İşte Silivri Emniyet Müdürü'nü intihara sürükleyen anlara ait o video

İşte Silivri Emniyet Müdürü'nü intihara sürükleyen anlara ait o video

İmamoğlu'ndan TÜGVA açıklaması

İmamoğlu'ndan TÜGVA açıklaması

Nagehan Alçı, son 10 senede Türkiye’deki toplumsal gerilimin mimarlarındandır

Nagehan Alçı, son 10 senede Türkiye’deki toplumsal gerilimin mimarlarındandır

Star Trek'in Kaptan Kirk'ü sonunda gerçekten uzaya çıktı

Star Trek'in Kaptan Kirk'ü sonunda gerçekten uzaya çıktı

TÜGVA Başkanı paralel yapılanmayı itiraf etti

TÜGVA Başkanı paralel yapılanmayı itiraf etti

'AKP'liler TÜGVA'dan sızan topil belgelerini doğruladı'

'AKP'liler TÜGVA'dan sızan topil belgelerini doğruladı'

Polis döven emniyet müdürüne bakın ne oldu?

Polis döven emniyet müdürüne bakın ne oldu?

CHP'li Başarır'dan AKP'lilere sert SBK ve yolsuzluk konuşması: Kirlisiniz

CHP'li Başarır'dan AKP'lilere sert SBK ve yolsuzluk konuşması: Kirlisiniz

Lübnan'ın petrol tesisinde büyük yangın

Lübnan'ın petrol tesisinde büyük yangın

'Erdoğan, yalanlarıyla halkı trajediye hazırlamak istiyor'

'Erdoğan, yalanlarıyla halkı trajediye hazırlamak istiyor'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:15:23