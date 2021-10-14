‘128 Milyar Dolar Nerede?’ye verilen para cezasına iptal

Burdur’da CHP Bucak İlçe binasına 15 Nisan 2021 tarihinde astığı “128 Milyar Dolar Nerede?” yazılı pankart gerekçe gösterilerek ‘Kabahatler Kanunu’ uyarınca partiye 13 bin 237 TL ceza kesilmişti. CHP İlçe Başkanı Ahmet Sedat Oktay, yaptıkları itiraz sonucunda en üst sınırdan kesilen 13 bin 237 TL’lik cezanın iptal edildiğini açıkladı.







"ADALET YERİNİ BULDU"





“Adalet yerini buldu” diyen Ahmet Sedat Oktay, şunları söyledi: “Cumhuriyet Halk Partisi Bucak İlçe Başkanlığı olarak, 15 Nisan 2021 tarihinde ‘128 Milyar Nerede’ pankartını ilçe başkanlığımıza astığımız için 13 bin 237 TL idari para cezası uygulanmıştı. Biz, bunun bir haksızlık olduğunu düşünerek Bucak Sulh Ceza Hakimliği’ne itirazlarımızı yaptık ve adalet yerini buldu diyebiliriz. Sulh Ceza Hakimliği’nin geçen hafta verdiği kararla bu ceza iptal oldu.





"YURTTAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"







Tüm yurttaşlarımıza tekrardan seslenmek istiyorum. Milyonlara yakın insan, bu rekor cezamızın tarafımızdan ödendiğini düşündü. Bu konuda insanlar, hak arama mücadelesini verdikleri için cezalandırılabildiklerini; ceza verenlerin, haksızlık ve hukuksuzluk yapanların yanına kar kaldığını düşünmüştü. Vatandaşlarımız, yurttaşlarımız müsterih olsun, bu ceza iptal edildi. İlgisini esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza, yurttaşlarımıza tekrardan teşekkür ederim.”







