128 milyar dolardan kaç tane var?

Türkiye günlerdir Merkez Bankası’nın kayıp 128 milyar dolarlık rezervine ne olduğunu tartışıyor. Ana muhalefet partisi CHP, 81 ildeki örgütleri aracılığıyla pankartlar hazırlayıp #128MilyarDolarNerede diye sorarken, hükümet cephesinden ise birbirinden farklı açıklamalar geliyor.







Kronos'un haberine göre Merkez Bankası’nın rezervleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan bugüne kadar birbirinden farklı birçok açıklama geldi.





22 ŞUBAT: REZERVLER DÜŞÜŞE GEÇTİ





Erdoğan 22 Şubat 2021 tarihinde yaptığı konuşmada Merkez Bankası’nın rezervleri ile ilgili, “Döviz rezervi 132 milyar dolara kadar çıktı. Ondan sonra bir düşüşle 95’e indik. Biz yeniden 132’ye de çıkarız 200’e de çıkarız” açıklamasını yaptı.







24 ŞUBAT: REZERVLER SALGIN İÇİN KULLANILDI





Erdoğan, 24 Şubat 2021’de partisinin grup toplantısında ise 128 milyar doların büyük kısmının salgın döneminde harcandığını savundu: “Salgın bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenlere, elimizdeki tüm araçları kullanarak fırsat vermedik. Kılıçdaroğlu’nun sürekli sorduğu dövizlerin önemli bir bölümü işte bu mücadelede kullanılmıştır.” dedi.





10 MART: REZERV KAYBIMIZ YOK, MERKEZ BANKASI’NDA





Erdoğan, 10 Mart 2021’de ise partisi AKP’nin TBMM grup toplantısındaki konuşmasında konuya tekrar değindi. “CHP zihniyeti mensupları, yoğun tweet yarışındalar” diyen Erdoğan, “Yatıyorlar, kalkıyorlar ‘Damat da damat.’ Damat kadar taş düşsün başınıza” ifadesini kullandı. Erdoğan şunları dedi: “Tutturmuşlar şu kadar para nerede? Bu para Merkez Bankası’nda. Kaybolan bir şey yok. Kayıp varsa bunlar sizdedir… 135 milyar dolara kadar döviz rezervimiz çıktı. Şu anda da yine döviz rezervimiz kendini toparlamaya başladı” ifadelerini kullandı.





YİĞİT BULUT: MERKEZ BANKASININ HİÇ 128 MİLYAR DOLARI OLMADI





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi Başdanışmanı Yiğit Bulut ise 23 Mart 2021 tarihinde Habertürk televizyonunda katıldığı programda, Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarlık rezervinin buharlaştırıldığı yönündeki iddialarının gerçek olmadığını savundu. Bulut, “Türkiye’nin ne zaman satılabilir 128 milyar doları oldu?” dedi. Bulut, Merkez Bankası’nın rezervinin de ekside olmadığını iddia etti.





HAMZA DAĞ:128 MİLYAR DOLAR KASADA





AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise 12 Nisan 2021’deki açıklamasında, muhalefetin ‘128 milyar dolar nerede?’ sorusuna “128 milyar dolar kasada. Yani havaya mı uçtu? Gündem değiştirmeye çalışıyorlar” şeklinde yanıt verdi.





NURETTİN CANİKLİ: 128 MİLYAR DOLAR HALKIN EVİNDE







AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli de 13 Nisan’da kayıp rezervlerle ilgili açıklama yaparak, “128 milyar doların 36 milyar doları ile altın ithal edilmiştir ve bu altınlar Cumhuriyet Altını, bilezik ve benzeri yatırım aracı olarak Türk halkının evindedir” ifadelerini kullandı.