128 milyar dolardan sonra şimdi de 75 milyar dolar iddiası

20 Aralıl'ta 18,36 TL'yi gören dolar kuru Kur Korumalı Mevduat sistemiyle 12 TL'ye kadar gerilemişti. Dolar kuru küresel ve iç piyasadaki gelişmeler nedeniyle yeniden 18 TL'nin üstüne çıktı. Dolar dün açıklanan ABD enflasyon verisiyle yeniden hareketlenirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Ocak-Ağustos ayları arasında döviz piyasalarına yaptığı arka kapıdan müdahalenin bilançosu ortaya çıktı.





Bloomberg’ün hesaplamasına göre bu dönemde uzunca bir süredir “arka kapıdan satış” yöntemiyle TL’yi baskılayarak yatay bir seviyede tutmaya çalışan TCMB, yıl başından bu yana 75 milyar dolara kadar rezerv harcaması yaptı.





Ayda ortalama 9,5 milyar dolara denk gelen müdahaleler, kısmen turizm geliri nedeniyle yaz boyunca yavaşladı.





Arka kapı satışlarını devam ettiren TCMB’nin swap hariç net döviz rezervleri eksi 52 milyar dolarda bulunuyor.







