128 milyarı sordular, Erdoğan'a hakaretten soruşturma başlatıldı

Bursa Valiliği, afişlerin güvenlik güçleri tarafından kaldırıldığını belirtti. Merkez Bankası'nın rezervlerinin 128 milyar dolar eksik olduğu CHP tarafından sık sık gündeme getiriliyordu.





Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Mudanya Belediyesine ait reklam panolarındaki ilan sebebiyle Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.







Açıklamada, gerekli işlemleri başsavcılıkça sürdürüldüğü kaydedildi.





Bursa Valiliği'nden açıklama





Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:





"Mudanya Belediyesine ait 6 reklam panosuna bugün asılan '128 milyar dolar nerede' ve 'CHP' yazısı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi silueti bulunan afişlere Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığının el konulması talimatı üzerine, söz konusu afişler güvenlik güçleri marifetiyle kaldırılmıştır." ifadesi kullanıldı.





Kılıçdaroğlu'ndan tweet: 128 milyar dolar nerede?





Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan "128 milyar dolar nerede" diye sordu. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına binlerce beğeni ve retweet gelirken; vatandaşlar da Twitter'da "128 milyar dolar nerede" diye paylaşım yapıyor.





CHP, billboard ve pankartlarla "128 milyar dolar nerede" diye eylem başlatıyor







Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, yarın Türkiye genelinde pankart ve billboardlara "128 milyar dolar nerede" sorusunun asılacağı bildirildi.