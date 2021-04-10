128 milyarın 7'de biriyle tam kapanma mümkündü!

İlgezdi, "Biz Merkez Bankasının kayıp olan 128 milyar doları nerede diye soruyoruz? Bu paranın, yani 128 milyar doların 7’de 1’i ile bu kapanmanın finansmanının sağlanabileceğini biliyoruz” ifadelerini kullandı.





Sağlık Bakanlığının en yüksek ölüm ve vaka sayılarını açıkladığını belirten İlgezdi, “Covid-19 salgının önlenemeyen yükselişini kesmek için ekonomik ve sosyal şartları oluşturulmuş, gelir güvencesi sağlanmış 28 günlük tam kapanma derhal gündeme alınmalıdır” dedi.





‘İLAÇ OLACAK BU PARANIN NEREDE OLDUĞUNU SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ’





Tam kapanmanın aylık maliyetinin gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 3,3 olduğunu söyleyen İlgezdi, “Buradan soruyorum, bunun sağlanması mümkün mü? Elbette mümkün. Biz Merkez Bankasının kayıp olan 128 milyar doları nerede diye soruyoruz? Bu paranın, yani 128 milyar doların 7’de 1’i ile bu kapanmanın finansmanının sağlanabileceğini biliyoruz. Böylesi bir pandemi dönemine ilaç olacak bu paranın nerede olduğunu sormaya devam edeceğiz. Önemli olan niyetin ne olduğudur. Kaynakları pandemi için, halkın ihtiyaçları doğrultusunda dağıtmak ya da dağıtmamak bir niyettir” dedi.





‘SALGIN ZİNCİRİNİ KIRMAK HALA MÜMKÜN’





İlgezdi “7 Nisanda ölü sayısında yeni bir rekor kırıldı maalesef. 276 yurttaşımız yaşamını yitirdi, 8 Nisanda ise 55 bin 941 yeni vaka rekoru ile karşı karşıya kaldık. Salgınla böyle mücadele edilemez. Şu anda vaka sayıları açısından Avrupa’da birinci sıradayız. Salgının başından beri, zor koşullar altında, mücadele eden sağlık emekçilerimiz canlarından oldu. Geç kalınmış da olsa, bugün alacağımız sahici önlemlerle salgın zincirini kırmak hala mümkün. Eğer bugün gerekli önlemi almazsak yakın geleceğimizi de tehdit edecek bir sürece girmemiz kaçınılmazdır. İktidar derhal gereğini yapmak zorundadır” şeklinde uyardı.