12'si çocuk, 3'ü hamile toplam 50 mülteci bir haftadır Meriç'te mahsur kaldı

Uluslararası Af Örgütü Yunanistan şubesi, geçen hafta perşembe gününden bu yana Meriç’teki bir adacıkta aralarında 12 çocuk, 3 hamile ve 70 yaşında diyabet hastası bir kadının da bulunduğu 50 kişinin mahsur kaldığını sosyal medya hesabından duyurdu.







Paylaşımlarda şöyle denildi: “Yunan Mülteciler Konseyi ve İnsan Hakları tarafından alınan bilgilere göre, mültecilerin gece boyunca yiyecek, su, tıbbi bakım ve ısınma araçlarına erişimi yok. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, dün Yunan makamlarını mültecileri Yunanistan’dan çıkarmamaya ve bir sonraki duyuruya kadar onlara yiyecek, su ve yeterli tıbbi bakım sağlamaya çağırdı. Şu anda, yardım gruplarının organize edilmesi devam ederken, Yunanistan sınırlarında şiddetli geri itmeler kontrolsüz ve cezasız kalıyor. Yunanistan’ı acilen geçici tedbirlere uymaya ve Mahkeme İçtüzüğü’nün 39. maddesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz. Bu bireylerin yaşam, beden bütünlüğü ve sağlık gibi insan hakları korunmalıdır. Mülteci kadın ve erkekler acilen kurtarılmalı, destek ve sağlık hizmeti verilmeli ve sığınma hakkı tanınmalıdır.”