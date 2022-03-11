16. gün: Rusya işgal cephesini genişlletiyor

Ukrayna’da Kiev dışındaki Rus askeri konvoyu ile ilgili yeni uydu görüntüleri yayımlandı. Uydu şirketi Maxar, başkentin kuzey batısındaki Antonov Havalimanı yakınlarındaki konvoyun, dağıtıldığı ve yeniden konuşlandığını gösteren fotoğraflar paylaştı. Bazı fotoğraflarda birliklerin ağaçlık alanların korumasına girdiği görülüyor. Konvoya air ilk görüntüler 28 Şubat tarihinde yayımlanmıştı.















0:23 Ukrayna: Perşembe günü Mariupol'dan tek bir sivil çıkamadı



Zelenskiy, “Bu tecrübeli teröristler tarafından uygulanan açık bir terör eylemi” dedi. Rusya Savunma Bakanlığı Cuma günü Mariupol ve dört şehirde daha sivillerin çıkışı için bir insani koridor açılacağını duyurdu. Ancak Ukraynalı yetkililer, Rus topraklarına açılan bu koridorları kullanmayı reddediyor.





Pentagon yetkilisi, Çernihiv kentinin tamamen kuşaltıldığını da aktardı. Rus güçlerinin ilerlediği Kiev’in Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Rusya işgalinin başlamasından bu yana nüfusun yarısının şehri terk ettiğini açıkladı. Klitschko, "Kiev'in her sokağı, her binası ve tüm kontrol noktaları koruma altına alındı" diye konuştu. Klitschko, Kiev'de yaşayan 3 milyon kişiden neredeyse 2 milyonunun şehirden ayrıldığını söyledi.





Bu arada Kiev Oblasytının kuzey doğusundaki Brovary'de Rus zırhlı birliğine hava saldırısı ile verilen büyük zararın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kent içinden geçen otoyolda sıkışan tankların üzerine bomba yağıyor. Görüntüye eşlik eden ses kaydındaki kişi "6.alayı neredeyse kaybettik. Çok kayıp var." ifadesini kullanıyor.





ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ukrayna’da Rus kuvvetlerinin “birçok” kenti kuşattıklarını ve kritik altyapılarını yok ettiklerini söyledi. Price, şu anda hangi kentlerin kuşatılmış olduğunu belirtmedi. Price, Rus hükümetini Ukraynalıların "iradesini kırmak" için nüfusun yoğun olduğu merkezleri "yıkıma uğratmakla" suçladı.







Rus saldırılarının, kent sakinlerini susuz, elektriksiz, yiyecek ve ilaçsız bıraktığını belirten Price, birçok kişinin "acımasız bombardımanlar" sonucunda kaçamadığını da sözlerine ekledi. Perşembe günü yapılan ayrı bir güncellemede, İngiltere Savunma Bakanlığı da Rusya'nın Ukrayna şehirlerini kuşatmak için "artan" sayıda kuvvet gönderdiğini söyledi.



Yerel basında çıkan haberlere göre, Rusya Savunma Bakanlığı Lutsk ve Ivano-Frankivsk'e yönelik saldırıları doğruladı. Moskova savunma yetkilileri, "yüksek hassasiyetli, uzun menzilli saldırılarının" Ukrayna'nın batısındaki şehirlerdeki iki askeri havaalanını hedef aldığını söyledi. Bu, daha önce Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ve doğu ve güneyindeki şehirlere odaklanan Rus saldırısı bakımından yeni bir bölgeyi işaret ediyor.ABD ve İngiltere, Rusya’yı sahte haber üreterek, Ukrayna’da olası bir kimyasal saldırı için zemin yaratmaya çalışmakla suçluyor. Moskova’nın bir delil ortaya koymadığı iddiaya göre ABD, Ukrayna’da biyolojik silah geliştiriyor.Beyaz Saray iddialar için 'saçmalık' yanıtını verdi.Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy de Moskova’nın iddiasını yalanladı. Rusya ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni bu iddiasını görüşmek üzere Cuma günü toplantıya çağırdı.Ukrayna’da Lutsk ve Dnipro kentlerine saldırı başladığı bildiriliyor. Ülkenin doğu ve batısındaki bu iki kent daha önce hedef alınmamıştı. BBC Ukrayna servisi Lutsk kentinde bir havalanının vurulduğunu bildiriyor. Aynı saldırıda, bir jet motoru bakım ve tamir fabrikasının da vurulduğuna ilişkin haberler var.BBC Ukrayna servisi, bu tesisin Rusya’nın stratejik hedefleri arasında olduğunu aktarıyor. Lutsk kenti belediye başkanı da kente yakın havaalanının hedef alındığını doğruladı. Belediye Başkanı Facebook paylaşımıyla “Herkes sığınaklara” mesajını verdi.Ukrayna medyası, Dnipro’da üç ayrı patlama olduğunu bildiriyor. Bu patlamalarda birinde iki katlı bir ayakkabı fabrikasının vurulduğu aktarılıyor.Ukrayna Savunma Bakanlığı, yeni silah altına alınan sivillerin Rus askerleri ile savaşmak için cephe hattına gönderilmeyeceğini duyurdu. Savunma Bakanı Alexei Reznikov, “Bunun anlamı yok. Ordumuz düşmanları iyi eğitimli olduğu için durdurabiliyor” dedi. Reznikov, yedek kuvvetlerin orduyu konumları konusunda sürekli bilgilendirmesini istedi.Bölgesel savunma birlikleri ismiyle kurulan askeri organizasyona şu ana dek 100 bin sivilin katıldığı belirtiliyor. Bakan Reznikov, 200 bin Ukrayna vatandaşının da savaşta yardım etmek için ülkeye geri döndüğünü söyledi.Rusya saldırısı altındaki Ukrayna’nın ikinci büyük kenti Harkov’da yüzlerce sivil, kentin metro istasyonuna sığınmış durumda. Getty Images’ta yayınlanan fotoğraflarda, metronun tren de dahil büyük bir bölümüne yatakların kurulduğu görülüyor. Rusya sınırına yaklaşık 50 km mesafedeki kent, işgalin ilk gününden bu yana bombardıman sesleri altında… Kentteki sivillerin tahliyesi için çalışmalar sürüyor.Facebook ve Instagram, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle nefret söylemi kurallarını bazı ülkeler için değiştiriyor.Buna göre şirket, belirli ülkelerde geçici olarak nefret söylemine izin verecek. Örneğin, “Rus işgalcilere ölüm” demek artık paylaşım kurallarının ihlali olmayacak.Yeniden yapılanma adı altında Meta ismini alan sosyal medya devi, Rus sivillere yönelik benzer söylemlere izin verilmeyeceğini açıkladı.Reuters’ın aktardığına göre, “Vladimir Putin’e ölüm”, “Lukaşenko’ya ölüm” demek artık ihlal değil.Bu geçici kural değişimi, Ermenistan, Azerbaycan, Estonya, Gürcistan, Macaristan, Litvanya, Letonya, Polonya, Romanya, Slovakya ve Ukrayna’da geçerli olacak.Ukrayna devleti, Rusya ablukası altında olan Mariupol’dan Perşembe günü kimsenin ayrılmasına izin verilmediğini duyurdu. Ülkenin Başbakan Yardımcısı İrina Veresçuk, tek bir sivilin bile kentten çıkamadığını söyledi. Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, kente su, gıda ve ilaç gönderme çabalarının Rus tanklarınca engellendiğini savundu.Bir ABD’li Savunma Bakanlığı yetkilisi, Rus kuvvetlerinin son 24 saat içinde şehre 5 kilometre yaklaştığını açıkladı. Aynı yetkili, Rus kuvvetlerin başkentin kuzey batısında 15 kilometre mesafede olduğunu aktardı. Diğer tarafta bir başka Rus birlik de kentin kuzey doğusunda 40 kilometre mesafede bulunuyor.Savunma Bakanlığı, "Bu, ilerlemeyi sürdürecek güçlerin sayısını azaltacak ve Rusya'nın ilerlemesini daha da yavaşlatacak” dedi.