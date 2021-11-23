Samanyolu Haber /Politika / 13 ismin dokunulmazlık dosyası TBMM'de /23 Kasım 2021 23:16

13 ismin dokunulmazlık dosyası TBMM'de

Aralarında Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın da bulunduğu, 13 milletvekiline ait 16 dokunulmazlık dosyası, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderildi.

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Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan ve Hilmi Hacaloğlu imzası taşıyan habere göre aralarında Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın da bulunduğu, 13 milletvekiline ait 16 dokunulmazlık dosyası, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderildi.

Buldan’ın dışında dokunulmazlığı kaldırılması istenen HDP’li isimler arasında HDP eski eş başkanı ile Van milletvekilleri Sezai Temelli ve Murat Sarısaç, Ağrı milletvekili Berdan Öztürk, Tunceli milletvekili Alican Önlü, Şanlıurfa milletvekili Ömer Öcalan, Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun, Dersim Dağ, ve İmam Taşçıer’le , Batman Milletvekili Feleknas Uca, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve Siirt Milletvekili Sıdık Taş da bulunuyor.

Bu isimlerin dışında Demokratik Bölgeler Partisi üyesi Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in de dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.

Dokunulmazlık dosyaları, prosedür gereği TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.

TBMM’deki 3. büyük parti hakkındaki kapatma davası da devam ediyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde en fazla milletvekiline sahip üçüncü parti olan Halkların Demokratik Partisi’nin mevcut 56 milletvekili bulunuyor.

Bugün TBMM’ye ulaşan fezlekelerle, 12 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması istenen HDP hakkındaki kapatma davası da Anayasa Mahkemesi’nde devam ediyor.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yazdığı iddianameyi 21 Haziran’da kabul eden Anayasa Mahkemesi, 5 Kasım’da da HDP’nin yazılı savunmasını aldı.
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