13 ismin dokunulmazlık dosyası TBMM'de





Buldan’ın dışında dokunulmazlığı kaldırılması istenen HDP’li isimler arasında HDP eski eş başkanı ile Van milletvekilleri Sezai Temelli ve Murat Sarısaç, Ağrı milletvekili Berdan Öztürk, Tunceli milletvekili Alican Önlü, Şanlıurfa milletvekili Ömer Öcalan, Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun, Dersim Dağ, ve İmam Taşçıer’le , Batman Milletvekili Feleknas Uca, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve Siirt Milletvekili Sıdık Taş da bulunuyor.





Bu isimlerin dışında Demokratik Bölgeler Partisi üyesi Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in de dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.





Dokunulmazlık dosyaları, prosedür gereği TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.





TBMM’deki 3. büyük parti hakkındaki kapatma davası da devam ediyor





Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde en fazla milletvekiline sahip üçüncü parti olan Halkların Demokratik Partisi’nin mevcut 56 milletvekili bulunuyor.





Bugün TBMM’ye ulaşan fezlekelerle, 12 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması istenen HDP hakkındaki kapatma davası da Anayasa Mahkemesi’nde devam ediyor.





Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yazdığı iddianameyi 21 Haziran’da kabul eden Anayasa Mahkemesi, 5 Kasım’da da HDP’nin yazılı savunmasını aldı.